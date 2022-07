Canadá también cierra sus puertas a Novak Djokovic: no le dejarán entrar al país si no está vacunado

Novak Djokovic tiene un nuevo problema de fronteras. Ahora mismo, el tenista serbio no podría jugar el US Open al no estar vacunado, siendo ésta una condición indispensable para entrar en Estados Unidos. Pero además acaba de saber que tampoco podrá hacerlo en Canadá si no cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19.

El Masters 1.000 de Montreal comenzará el próximo 7 de agosto y desde el torneo ya han avisado a Djokovic que no podrá participar si no soluciona su situación relacionada con la vacunación. "La situación es muy clara: o Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios", indicó Eugène Lapierre, director del torneo canadiense.

Para evitar escenas similares a las vividas durante el Open de Australia, cuando se revocó el visado de Djokovic y no se le permitió quedarse en el país, el ministro de Salud de Canadá lo ha dejado muy claro. "Las reglas se aplican a todos. Siempre hay excepciones, pero las reglas se aplican a todos", comentó ante los medios.

La temporada de Djokovic se vuelve a complicar después de su victoria en Wimbledon, pues no podrá sumar puntos en ninguno de los torneos de Norteamérica. Por lo que cada vez es más evidente que 'Nole' sólo podrá participar en las ATP Finals debido a su título en el Grand Slam británico y siempre que se mantenga entre los puestos 8º y 20º del ranking mundial.