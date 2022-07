El brutal ataque a la familia de Michael Schumacher por el silencio sobre su estado: "Solo conocemos mentiras"

El hermetismo que rodea a Michael Schumacher desde su accidente de esquí ha desarrollado todo tipo de especulaciones. La información, dada a cuentagotas, apenas refleja el estado del heptacampeón de la Formula 1. Una decisión de la familia que ha enfadado a uno de sus antiguos agentes, Wili Weber.

El también alemán compartió aventura como manager con Schumacher hasta el año 2010, cuando dejó de ser su agente. Tras el accidente del piloto, intentó ponerse en contacto con la familia para ver a su amigo, cosa que no ha podido conseguir hasta el momento.

"Fue un gran dolor para mi. Intenté cientos de veces contactar a Corinna y ella no respondió. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debía ir al hospital y me dijo que esperara, que es demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie respondió. No esperaba un comportamiento como ese y todavía estoy enfadado por eso", aseguró Weber en unas declaraciones a La Gazzetta dello Sport

"Me mantuvieron fuera, diciéndome que es demasiado pronto, bueno, ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años. Tal vez deberían decir las cosas como son. Pude entender la situación inicialmente, ya que siempre hice todo lo que pude para que Michael protegiera su vida privada. Pero desde entonces solo hemos escuchado mentiras de ellos", continuó el exrepresentante de Schumacher.

Unas duras palabras de Weber ante la escasez de información sobre la leyenda del 'Gran Circo', del que de manera muy puntual se saben ciertos datos sin apenas profundidad. Además, el manager se ha mostrado muy enfadado con la actitud de la familia, que no le ha dado la oportunidad de ver una vez más al que fuese su amigo durante tantos años.