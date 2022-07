El vacile de Neymar a unos niños que indigna a las redes sociales: "¡Qué poca vergüenza!"

El PSG está de gira asiática y sus jugadores han tenido varios momentos de interacción con fans durante diferentes eventos y actos públicos. Sin embargo, un vídeo de Neymar bromeando con unos niños durante un entrenamiento en Japón no ha hecho demasiada gracia en redes sociales.

El brasileño estaba dando toques a un balón junto a Mbappé y Sergio Ramos cuando un grupo de tres niños se acercó a ver a sus ídolos. En ese momento Neymar perdió el control del esférico y amagó con dar un patadón a la pelota en la dirección en la que se encontraban los chicos.

La reacción de los niños fue la de girarse ante lo que parecía que era un balonazo inevitable. Cuando se dieron cuenta de que todo era una broma se relajaron, al tiempo que Mbappé y Ramos reían la gracia de Neymar.

Sin embargo, la actitud del brasileño y sus compañeros no ha gustado nada en a un buen número de usuarios de Twitter que han criticado a los jugadores en la red social. "Que poca vergüenza, este personaje debe de tener algo en la cabeza que no funciona bien, así entiendo cuando tiró su carrera deportiva a cambio de dinero (que lo hubiese tenido también en FCB). Mal profesional y a lo visto mala persona", escribió un usuario. "¿Por qué mi ídolo está haciendo bullying a un niño?", comentó otro. "Vaya actitud de abusón y después se ríen", publicó un tercero. "Que gesto tan feo, de un profesional! Le pagan millones para jugar, ser atento con sus fans y se burla. Hombre así no", sentenció otro tuitero.