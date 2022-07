Joaquín salta al ruedo mediático: su futuro tras el fútbol pasa por una serie y un documental sobre su vida

Hablar de Joaquín Sánchez es hacerlo de uno de los futbolistas más queridos de las últimas dos décadas. "La finta y el sprint" se convirtieron en una definición de su juego y en un apodo casi obligado, como los toreros, pero su figura trascendió mucho más allá de sus goles con Betis, Valencia y Fiorentina.

Convertido hoy en el jugador con más historia de la elástica verdiblanca, el tiempo es el único capaz de frenarle. Esta semana cumple 41 años y acaba de renovar por una última campaña, una última faena antes de cortarse la coleta y dedicarse a una faceta sobre la que lleva trabajando ya un tiempo: el Joaquín televisivo.

Del campo de juego a jugar con la cámara

Quienes han compartido vestuario con Joaquín saben de lo que hablan cuando se refieren al sentido del humor. Pocos jugadores en el mundo del balompié, a veces demasiado insulso, consiguen afrontar la recta final de su carrera con las risas como bandera sin desentonar en el campo.

Esa sonrisa que saca en el público cada vez que hace una entrevista ha hecho que su entorno le proponga un salto al vacío: dedicarse a la televisión.

Cada aparición de Joaquín ante las cámaras se convierte en un fenómeno. El programa más popular de las noches catódicas, 'El Hormiguero', se convirtió en un escaparate perfecto para él y Atresmedia quiere aprovechar esa veta de oro que ha encontrado en él. Desde hace meses, Joaquín compagina los entrenamientos a las órdenes de Manuel Pellegrini con viajes relámpago por todo el mapa español para grabar los capítulos de la que será su primera aventura televisiva: 'El novato'.

El programa no puede tener un mejor protagonista. El hilo conductor es el mismo: un retirado Joaquín busca una profesión después de dejar el fútbol al que ha dedicado toda su vida. Para ello contará con la colaboración de personas anónimas como famosos, que le ayudarán a ser, por un día, camarero, conductor y hasta astronauta. Promete risas: ¿quién no querría ver a Joaquín a lo Bruce Willis en 'Armaggedon'?

Más allá del punto de vista humorístico, 'El novato' pondrá el foco en un asunto muy serio: hay infinidad de casos de jugadores que no saben o no pueden rehacer su vida, en plenitud de su madurez, cuando cuelgan las botas. Negocios que no salen, comentaristas que no aportan o algunos que desaparecen del panorama hasta hacerse anónimos.

Cuando se empezaron a grabar los capítulos de este programa, la idea era que Joaquín se convirtiese en un habitante catódico más de los hogares españoles a partir del otoño de 2022. Pocos esperaban que, tras la consecución de la Copa del Rey, se atreviese a renovar para un último baile.

El último baile de Joaquín

Un deportista tan carismático como Joaquín no pasa desapercibido. Ni siquiera los menos futboleros se escapan del carácter del bético, una figura que bien merece su propio hueco en la amplia cartela de documentales deportivos que pueblan las plataformas digitales.

Paralelamente a la grabación de los capítulos de 'El novato', Joaquín es objeto de una serie documental que se está preparando a imagen de los que se crearon para Michael Jordan ('The Last Dance' rompió récords en Netflix), Fernando Alonso o Sergio Ramos, ambos en 'Amazon Prime Video'.

La figura del legendario jugador del Puerto de Santa María es objeto de análisis y recuerdo de compañeros y excompañeros de vestuario, pero también de periodistas que le han seguido, figuras de otros ámbitos como la cocina, el toreo o la propia televisión que ahora le va a acoger.

Tanto su programa como la serie documental no tienen fecha de estreno fija. Será cuando Joaquín quiera dejar el fútbol, previsiblemente, y decida poner su arte al servicio del espectáculo... televisivo.