Jon Rahm sale en defensa de Sergio García: "Me jode que el mejor jugador que Europa ha tenido no pueda estar en la Ryder Cup"

La declaración de intenciones del español Sergio García de abandonar el circuito europeo ha provocado todo tipo de reacciones, incluida la de su compatriota Jon Rahm, que ha lamentado que al de Castellón se le esté dando "la espalda".

"Es una pena que ahora haya ciertas peleas entre PGA, European Tour y LIV Golf, una pena que [los golfistas] tengan que renunciar a su estado en PGA y European cuando Sergio ha dedicado su vida al European Tour, 25 años de pro que lleva y que de esa manera le den la espalda no me parece bien", explicó Rahm.

En su comparecencia en la zona mixta de Saint Andrews tras su participación en el British Open, el deportista vasco dejó claro que el hecho de que García dé ese paso le "duele" en lo personal. "Me gustaría que se encontrase un modelo que pudieran coexistir [PGA, circuito europeo y LIV]. Espero que en un tiempo tengamos cierta paz, que hace falta", insistió.

Rahm recordó que "el mayor espectáculo" del golf es la Ryder Cup y lamentó que "por esta tontería· jugadores como Sergio García "no puedan jugar" el torneo. "Por eso me jode más, que el mejor jugador que Europa ha tenido no pueda estar. Me parece difícil de entender y procesar", comentó.