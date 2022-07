¡Medalla de bronce para Asier Martínez en una final de 110m. vallas para el recuerdo!

El joven español Asier Martínez (13.17) se consagró en la escena internacional con la medalla de bronce en la final de los 110m. vallas del Mundial de Atletismo. El estadounidense Grant Holloway revalidó su título con un tiempo de 13.03 en una carrera con dos bajas importantes, una por lesión y otra por salida falsa, en la que Trey Cunningham (13.08) redondeó un doblete norteamericano.

La desgracia se cebó con el campeón olímpico, el jamaicano Hansle Parchment, que se lesionó minutos antes de la final, ya en pista durante el calentamiento, y no pudo tomar la salida. También con el estadounidense Devol Allen, eliminado por salida falsa por una sola milésima de segundo.

Grant Holloway USA 🇺🇸 wins 110m hurdles final 13.03/// 🇪🇸 Spain Asier Martinez 3rd for bronze pic.twitter.com/pyiI7mtYlI — Ricardo Samuels (@RickyRicardo_77) July 18, 2022

La eliminación de Allen, acatada después de unos minutos de reclamaciones, descartó la opción de un triplete estadounidense similar al de 100 lisos. Todavía con dos representantes liderados por el defensor del título, Grant Holloway, el más rápido del año con 12,84, las expectativas locales apuntaban alto, aunque la disciplina, por su complejidad técnica, siempre deja una puerta abierta a la sorpresa.

En la carrera decisiva, Holloway ratificó su condición de número uno mundial, impávido en la línea de salida pese a los contratiempos de sus rivales. Venció de punta a cabo y su compañero Cunningham completó el doblete estadounidense mientras por detrás Asier Martínez, de 22 años, subía con ellos al podio con récord personal, pese a carecer de experiencia en Mundiales al aire libre.

El navarro no dejó escapar la oportunidad de dar a España la primera medalla en Eugene, repitiendo el bronce que obtuvo Orlando Ortega en Doha 2019, la edición anterior de los campeonatos.

"No se cómo describir este momento, aún no me lo creo. Después de la retirada para mi sorpresa de Parchment y la salida nula de Allen, he hecho cálculos y he pensado que podía luchar por las medallas", declaró Martínez después de la final.

"En mi caso siempre he tenido los pies en el suelo y sé que esta medalla ha llegado por ciertas condiciones ajenas a mí. Yo la he peleado y creo que me la he ganado pero por supuesto no hay que negar que había grandes favoritos que por un motivo u otro han fallado", comentó Asier.

"He salido muy bien. Ha sido una salida típica en mí, porque he entrado muy fuerte en la primera valla y luego he hecho una carrera limpia y muy buena así que muy contento porque esto es un sueño para mí", relató el español.

"En la calle ocho no tenía referencias pero ya en meta giro un poco la cabeza y veo que entro tercero. Ese momento ha sido una descarga de emociones. He gritado. No sé, no sé, es que es un momento muy difícil de describir con palabras", explicó.