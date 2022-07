Las promesas de Alpine a Alonso para evitar que su enfado vaya a más en el GP de Francia

Las nubes y claros que están marcando la relación de Fernando Alonso y Alpine en los últimos meses tienen en el Gran Premio de Francia del próximo fin de semana un momento crucial para decantar la balanza hacia el bien o el mal.

El piloto asturiano no está contento con el rendimiento del coche ni la dinámica del equipo y desde la escudería quieren revertir ese enfado del bicampeón para que todo marche, nunca mejor dicho, sobre ruedas en un GP muy especial para la casa.

Hace unos días, el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, vertía unas declaraciones que ensalzaban a Esteban Ocon y que no eran tan amables con Alonso, pero, según unas palabras recogidas por 'Motorsport', desde el equipo están trabajando sin pausa para llegar al fin de semana con mejoras que puedan apaciguar los ánimos del piloto español.

"Las mejoras del equipo son muy prometedoras y dijimos a inicios de año que todo se acabaría decidiendo por eso. La curva de aprendizaje en el túnel de viento es muy grande y tenemos que sacar ventaja de ello", explicó Szafnauer sobre el trabajo actual de los ingenieros para presentar un coche potente en el Paul Ricard del que Alonso pueda aprovecharse tras su décimo puesto en el GP de Austria.

Una posición meritoria si tenemos en cuenta todos los problemas que sufrió el español desde el arranque del fin de semana, con la avería eléctrica que le impidió disputar la clasificación al sprint y le condenó a salir último y la rueda mal colocada que le privó de quedar incluso por encima del Top10.

"Hay que conseguir más rendimiento en el coche y eso es lo que haremos hasta que no nos quede más dinero", insiste Szafnauer sobre lo que se puede esperar de Alpine este fin de semana en Francia. "Tenemos una pequeña mejora para Paul Ricard, que esperemos que no sea tan pequeña. No tenemos un suelo completamente nuevo, pero parte de él habrá evolucionado en Francia", indica.

Fernando Alonso marcha décimo en la clasificación del Mundial, con muy pocos puntos para los que podría llevar de no ser por la serie de catastróficas desdichas experimentada durante toda la temporada. La escudería insiste en que trabaja en la dirección correcta y quizá el Gran Premio en el que juegan en casa pueda ser la constatación definitiva.