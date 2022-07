La cómica anécdota policial y el peculiar disfraz de Muniain para ver a uno de sus equipos favoritos en Madrid

Iker Muniain es uno de los estandartes del Athletic Club. A sus 29 años lleva toda su carrera en el conjunto bilbaíno, donde es uno de los ídolos. El centrocampista acudió al programa 'Martínez y Hermanos', de Movistar +.

Allí, el veterano jugador, entre risas, dio a conocer una anécdota completamente desconocida en su carrera futbolística. Una de esas que solo suceden una vez en la vida, de las que se te quedan marcada para toda la vida.

Durante la retransmisión del programa, Muniain reconoció ser gran hincha de River Plate. El conjunto argentino disputó en 2018 la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. El partido por el título, debido a la utilización de gas pimienta y su posterior suspensión, fue trasladado a Madrid.

Por ello, se convirtió en una oportunidad de oro para el futbolista vasco del Athletic Club de poder asistir a un partido de uno de sus clubes favoritos. "Yo soy muy fanático de River Plate. Entonces dije: 'Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo alentando", comenzaba el futbolista.

"Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador... La peor situación que te puedes imaginar", explicó sobre la crítica situación su club en ese momento.

"Llamé a Omar, una persona de confianza, y le dije que alquiláramos una furgoneta para ir a Madrid. Llegamos y había 50 mil personas de River Plate... No podía ir así con la cara descubierta. Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra y una bufanda y salimos a la calle. Fui como un barra brava", apostilló.

Control policial antes del estadio

"Fuimos con los hinchas de River Plate y había un control de seguridad. Entonces, estaba la Policía Nacional esperando. Llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda mirando un policía y pienso que me ha reconocido. Me mira la cara y me dice 'pase pase'. Cuando llevo 50 metros me doy la vuelta y el policía está mirándome", relató Muniain entre risas.