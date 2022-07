Paula Badosa, a corazón abierto: "Cuando ganas, lo siguiente que piensas es: ¿y ahora qué viene?"

Paula Badosa no está pasando por su mejor año. La tenista española llegaba a 2022 después de que su temporada anterior fuese espectacular, pero este año no ha estado a la altura de unas expectativas muy altas. Una situación un tanto compleja de gestionar y que se le está atragantando.

Estar en el puesto número 4 del ranking WTA parece no ser suficiente para un público muy exigente y que siempre quiere más. La propia tenista ha señalado también en alguna ocasión a los medios de presionar más de la cuenta y usar las odiosas comparaciones como recurso.

En España tenemos a un impresionante Rafa Nadal como modelo y a los ojos de otros tenistas no siempre está bien poner el listón a la altura del balear. No ven justo que las derrotas de otros se comparen con los éxitos de uno. Paula Badosa es de esa opinión.

Tras caer en octavos de final de Wimbledon y previamente en tercera ronda de Roland Garros y en octavos del Open de Australia, Badosa finalmente ha dejado fluir sus pensamientos y sensaciones y ha publicado una reflexión que debería dar que pensar a más de uno.

"Mentiría si dijera que ganar o perder no importa en el deporte de élite. Claro que importa, es lo que persigues diariamente: las victorias. Pero no lo es todo, o eso es lo que estoy aprendiendo en este proceso", comienza la carta abierta de Badosa. "De hecho, ganar es efímero, te llega y se va. Cuando ganas, lo siguiente que piensas es: ¿y ahora qué viene?".

Para Badosa, al fin y al cabo, los resultados no son lo más importante. "En todo este tiempo me he dado cuenta que eso es una pequeña parte; las victorias y las derrotas son una parte de todo esto. Me he dado cuenta que lo verdaderamente valioso es el camino que recorres hasta llegar a ese fin", reflexiona.

Resultados al margen, la tenista señala como lo realmente importante todo aquello que rodea al día a día del deportista, pero que no siempre se valora. "Los nervios antes de un partido, la adrenalina de competir, los pequeños objetivos que te marcas cada mañana para superarte, comer bien, descansar, tener un maravilloso equipo que te ayuda a ser mejor diariamente personal y profesionalmente y a crecer junto a ellos, el sufrimiento, los retos, las emociones que vives constantemente… Creo que eso es lo más valioso", señala Badosa.

"Personalmente me ha costado mucho y me sigue costando gestionarlo y verlo de esta manera, pero me he dado cuenta con experiencias propias que lo realmente bonito es esto: el camino", añade la española. "Creo que al final, lo más importante es irte a dormir sabiendo que has dado tu máximo ese día y que has mejorado 1% en algo. Esa es la filosofía en la que creo e intento aplicarme".

Curiosamente, Badosa ha recurrido a las redes sociales para hacer públicos sus pensamientos, justo meses después de que anunciase que se apartaba momentáneamente de ellas por la presión a la que estaba sometida.