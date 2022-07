Más problemas para el Barça a la hora de fichar a Lewandowski: el Bayern no se fía de que pueda pagar

El drama de Lewandowski parece no tener fin. El Bayern de Múnich ganó la primera batalla y el jugador se vio obligado a pasar el reconocimiento médico del club y se incorporó a la pretemporada. No lo hizo con demasiadas ganas, pues llegó tarde al primer entrenamiento y saltó el último al césped, pero al jugador polaco no le queda más que esperar hasta que el Barça y el conjunto germano lleguen a un acuerdo que no parece muy cercano.

Según informa Sport1, en el Bayern están cerrados en banda y no piensan dejar salir a Lewandowski por menos de 50 millones de euros. El propio medio indica que el Barça no se ha llegado todavía a esa oferta y en Múnich tienen la mosca detrás de la oreja porque no están seguros de que el club blaugrana pueda hacerse cargo de esa cantidad. De ahí que el Bayern haya puesto un asterisco a esos 50 millones y exija que debe ser en un único pago.

La situación económica del FC Barcelona y su plan para eliminar su deuda no acaba de convencer al Bayern y mientras tanto Lewandowski se va desesperando. Una sensación que también se traslada al vestuario y la plantilla del equipo alemán quiere saber cuando antes qué va a pasar con el polaco.

Además, el Bayern tiene planes con la marcha de Lewandowski. El club germano tiene actualmente un balance negativo de 37 millones que quiere solventar con la venta del polaco.

Las cuentas son claras. La llegada de Mané por 41 millones y la de Gravenberch por 18 supone un gasto mucho mayor que los ingresos generados con las ventas de Marc Roca por 12 millones y la de Omar Richards por 8.5. Conseguir 50 millones por Lewandowski haría que todo volviese a cuadrar económicamente para un Bayern con las ideas muy claras.