Imágenes sensibles: el ciclista Bienve Aguado se graba su propia operación de peroné tras una durísima caída 

Bienvenido Aguado es uno de esos intrépidos ciclistas de BMX que van buscando retos por diferentes partes del mundo. El español decidió hacer un viaje a Austria para visitar a un amigo suyo y así poder disfrutar del deporte de la bicicleta.

Pero no todo salió como esperaba para él, una dura caída lastraba su peroné y le obliga a recurrir a los médicos para un diagnóstico. La mala suerte le hizo regresar a España para poner en manos de expertos y así tomar la mejor decisión para su maltrecho tobillo.

"Este no es el episodio que esperabais", arrancaba el rider a través de su canal de YouTube donde comparte sus vivencias. Tras hablar de su experiencia negativa, al romperse el peroné, mostró sus ganas de volver de la mejor manera.

"Voy a intentar que nada me quite la sonrisa, aunque me haya tenido que operar", asegura. En dicho vídeo relata todo lo relacionado a sus problemas en el tobillo y, más concretamente, en el peroné que le ha hecho entrar a quirófano.

Tras aventurarse a mostrar todo el proceso, el propio rider avisa a los casi 400.000 seguidores de su canal de lo que se aventuraba. "Si sois sensibles, mejor no miréis esta parte", agregaba Bienvenido. Y se animó a subirlo tras "la petición de su público".

Una grabación que muestra la parte más sensible y dura que ha vivido Bienvenido Aguado tras su durísima caída en tierras austríacas, que le ha provocado un retraso en el cumplimiento de sus objetivos. Todo ella se puede observar en la parte final del vídeo, donde se muestra con gran detalle todo el proceso de la operación.