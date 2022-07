Joaquín siendo Joaquín. No hay más. El jugador del Betis no para de obsequiarnos con momentos de lo más cómicos durante estas fechas. La última del andaluz ha sido un story en su cuenta personal de Instagram en el que se compincha con Borja González Solino, jugador del Real Betis Futsal, para grabar un vídeo en el que se ve lo cansado que termina los entrenamientos de pretemporada con su equipo.

"Mira cómo me tienen que llevar a la habitación", dice Joaquín mientras le trasladan en el carro de la 'ropa sucia' por los pasillos del hotel de concentración del Betis. "No puedo más".

"Me he arrepentido de seguir un año más. No estoy para estas cosas", bromea el jugador del Betis. "Pellegrini, yo me tenía que haber incorporado el 14 de agosto".

Mientras sigue con su particular paseo, la pareja hace un alto en el camino para recoger del carro del servicio de habitaciones un bote de champú (a modo de bebida isotónica) y una toalla. La cara de la camarera de habitaciones cuando se encuentra con la escena es un auténtico poema.