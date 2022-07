Muguruza, a favor de las comparaciones con Nadal: "A mí esa presión me gusta"

Garbiñe Muguruza lleva un 2022 que, de momento, es para olvidar. La tenista hispano-venezolana cayó con estrépito en primera ronda de Wimbledon, donde además sufrió un 6-0 en el set definitivo en apenas 19 minutos, y sólo ha sido capaz de ganar 8 de los 20 partidos disputados. Sin embargo, está ilusionada de cara a la temporada norteamericana.

Muguruza acudió a un acto publicitario en el que admitió que no es la mejor del circuito en cuanto a resultados constantes, pero que espera que la mala racha cambie en la pista rápida:

"Espero volver con mejor sensación de esta gira, con mejor tenis y mejor cara. Ya sabéis que no soy la mejor en constancia, voy a rachas, a veces juego mejor y a veces no tanto, y esperamos que ahora cambie", dijo.

La ganadora de dos Grand Slams reveló además que pasó un par de días duros tras la caída en Wimbledon porque no tuvo "buenas sensaciones", pero no pierde la sonrisa porque "quedan seis meses de temporada" y piensa "darlo todo".

No le disgusta la comparación con Nadal

Al contrario de lo que declaró hace unos días Paula Badosa, molesta con las constantes comparaciones de otros tenistas, hombres o mujeres, con Rafa Nadal, Garbiñe ha expresado en el citado acto que es una presión añadida que no le disgusta aunque advierte de que también es un arma de doble filo.

"Yo tengo unos años más de experiencia [que Badosa] y a mí esa presión en cierto modo me gusta. Aunque yo siento que la gente tiene muchas expectativas y, cuando ve que no me va bien, se pregunta qué ha pasado. Es un arma de doble filo", sentenció.