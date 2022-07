Un jugador inglés, a juicio acusado de violar a una mujer mientras otro futbolista dormía junto a ellos

Ashley Charles, jugador inglés del Wealdstone FC de la National League, fue acusado de violación y ahora tendrá que enfrentarse a un juicio para conocer el alcance de la denuncia. De momento, su equipo le ha apartado temporalmente hasta que se resuelva la vista con el juez.

El incidente tuvo lugar durante una noche de fiesta con Dennon Lewis, compañero suyo en las categorías inferiores del Watford y concursante del reality Love Island. Fue entonces cuando supuestamente Charles abusó sexualmente de una mujer mientras dormía. Para más inri, todo sucedió mientras Lewis permanecía también dormido en la misma habitación.

Según la información de varios medios británicos, habría que remontarse al 14 de marzo para situarse en el momento de los hechos de los que se acusan a Charles. El futbolista estuvo en un famoso club de Londres junto a Lewis y el también futbolista Michael Philips. Allí quedaron con la supuesta víctima y otra mujer para verse en una habitación de hotel.

La víctima indicó ante el juez que tuvo relaciones sexuales consentidas con Philips, pero que al despertar se encontró con Ashley Charles encima de ella.

"Ella y Michael tuvieron sexo consentido antes de irse a dormir. Michael se despertó alrededor de las 7:30am y salió de la habitación dejándola para que volviera a dormir. Alrededor de las 8:15am ella se despertó y encontró a Ashley encima teniendo sexo vaginal con ella por detrás. Ella le gritó que se quitara de encima, lo que despertó a su amiga y a Dennon", declaró el letrado Daniel Guy al respecto.

Por su parte, Ashley Charles ha negado todo e incluso asegura que no mantuvo ningún tipo de relación sexual con la mujer. Su amigo Dennon Lewis añadió que Charles incluso le mostró el pene para dejar claro que no había practicado sexo alguno. "Ash dijo que no pasó nada, que no hizo nada. Le dije que se fuera y me esperara en el coche mientras yo lo solucionaba y les hablé correctamente", explicó.