El COI se pone serio con Rusia y Bielorrusia y ve complicado que puedan participar en París 2024

La guerra de Ucrania sigue lastrando la participación de deportistas rusos y bielorrusos en algunas competiciones internacionales. Wimbledon fue el último escenario en el que se veto su presencia y la tendencia podría seguir creciendo, llegando incluso a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El COI ya ha avisado que es muy posible que en París 2024 no haya representantes rusos y bielorrusos si no se soluciona el conflicto bélico derivado de la invasión de Ucrania. El máximo organismo olímpico sancionó a Rusia por la trama de dopaje de estado que vio la luz, pero ha permitido a sus deportistas participar en sus competiciones bajo el nombre y bandera de ROC (Comité Olímpico Ruso). Sin embargo todo cambió con la guerra de Ucrania.

Al quedar excluidos de las competiciones internacionales, los deportistas rusos y bielorrusos no podrán participar en las diferentes pruebas y torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, por lo que su presencia en París 2024 se antoja complicada.

"Me temo que la decisión debe de ser tomada dependiendo de lo que pase con estos dos países [Rusia y Ucrania]", comentó el miembro del COI Craig Reedie en una entrevista con The Guardian. "Tengo el presentimiento de que no van a poder clasificarse".

"Mucha gente está luchando por cómo se puede conseguir algún grado de representación. Por el momento, no vemos una forma de hacerlo. Aun así, se mantiene el 'status quo'", aseguró Reedie.