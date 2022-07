Sábado por la tarde y por la línea de meta aparece un chico despistado, caminando despacio y deteniéndose cada dos pasos para compartir, charlar o posar. Se llama Andreu Simon y hace 24 horas estaba en el centro del escenario, ovacionado por medio millar de personas que aclamaban su hazaña: poco menos de doce horas empleó en recorrer los 105 kilómetros de la CDC, una de las distancias de Vall D'Aran by UTMB, la carrera de montaña más numerosa de toda España. Un día después, Andreu repasa mentalmente cada paso y circunstancia, amplificada en su caso por su condición de diabético, lo que multiplica la dificultad de la empresa, para él vida cotidiana, para muchos, pura inspiración. Al esfuerzo superlativo le añadió además tres puntos de sutura tras abrirse la cabeza en uno de los túneles de la carrera: empezó a sangrar y sangrar pero no era cuestión de pararse.

¿Cómo se encuentra un día después de la paliza?Bueno, recuperándome un poco. La carrera fue muy dura y el calor afectó mucho. Ahora queda analizar un poco todo lo que pasó para intentar mejorar en la siguiente.

Ganó la carrera, ¿ve muchas cosas que mejorar?Sí, seguro. Creo que gestioné muy bien la primera parte de la carrera, comiendo y bebiendo bien, pero a partir de las ocho horas, con el hecho de ser primero y las referencias que me iban dando desconecté y descuidé la alimentación, lo que me hizo tener dos crisis muy serias. En otras carreras con menos distancia hubiera perdido pero al menos aquí llevaba bastante ventaja y pude ganar.

¿Cómo sale de esas crisis?Intentando comer y beber. En las carreras tienes que comer porque es la energía, pero yo soy diabético, con lo que por ahorrarme pinchazos de insulina y aumentar la variabilidad y las posibilidades de hipoglucemia en carrera siempre he tenido tendencia a comer menos de lo que realmente debo en una carrera tan larga. El gasto energético es muy grande, por lo que no cuidar estos detalles te lleva a perder una carrera.



Ser diabético añade una dificultad extra a una carrera ya de por sí difícil, ¿cómo organiza toda la logística en competición?Llevo un parche en el brazo que me permite controlar la glucosa sin necesidad de hacerte una pinchada como antes. Con esta información voy viendo mis valores durante la carrera y en función de eso tomo las decisiones. Si veo que la glucosa está a la baja hago un aporte de hidratos, intentando comer entre 60 y 90 gr de hidratos a la hora con la insulina que le toque en cada momento. En la CDH me pinché unas cuatro veces, siempre la llevo y en los avituallamientos la gente que me acompaña me lo da.

Entiendo que solo no puede ir a la carrera...Podría ir solo, pero tendría que llevar la insulina conmigo. Una vez no llevé asistencia y solo llevaba un pinchazo de insulina y lo perdí. Lo único que podía comer era solo en el momento de hipoglucemia, el resto no podía porque implicaba inyectarme insulina y no podía. Por eso siempre llevo la insulina, cada dos o tres horas lo necesitas. Una carrera de once horas no puedo aguantarla sin la insulina.



Conocerá su cuerpo de memoriaDespués de 13 años sí, ahora tenemos herramientas que nos ayudan mucho, pero sí, los primeros años fueron de estudiar el cuerpo, saber sus necesidades, sus reacciones.

¿No es demasiada información en una sola carrera: niveles de azúcar, necesidades del cuerpo, pulsaciones, ritmos, posición, tiempos...?

Creo que no soy consciente a veces de todo, lo intento llevar con naturalidad. Soy diabético, es lo que hay, implica unos controles pero me permite hacer la actividad que me gusta y ya está. A veces supone quebraderos de cabeza, pero bueno, lo hago con gusto porque me encanta correr.

¿Es consciente del mérito que tiene lo que hace?Es mi día a día. Ahora con las redes sí que es cierto que hay un altavoz mayor y veo que diabéticos o familiares valoran lo que hago. Seguro que cuando yo empecé con la diabetes me hubiera venido muy bien tener una persona de referencia, por lo que ahora intento acercar la diabetes a todo el mundo, al diabético y al no diabético.

Suena muy inspiradorNo pretendo ser el espejo de nadie,, ni influir en nadie, pero bueno, si me ejemplo sirve para ayudar a la gente, pues genial.

¿El roto de la cabeza, cómo va?Ya bien. En uno de los túneles entré rápido y con energía, saltando, no calculé muy bien y me di un golpe en la cabeza. Durante la hora siguiente estuve sangrando mucho, no paraba de sangrar. Cuando llegué a Beret, la doctora me dijo que había que coser, pero con la tensión de la carrera, ella estaba nerviosa también porque sabía que iba primero, así que seguí porque ya no sangraba. Al final, me han puesto tres puntos