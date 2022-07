¿Por qué Djokovic cae al séptimo lugar del ranking ATP si acaba de ganar Wimbledon?

El torneo de Wimbledon ha tenido una particularidad importante este año: no ha repartido puntos. La decisión del torneo inglés de no dejar competir a los tenistas rusos y bielorrusos provocó que la ATP decidiera no contar con el tercer Grand Slam del año para el ranking.

Uno de los grandes damnificados ha sido Novak Djokovic, ganador el año pasado en el All-England Club, que ha repetido título este año y que pierde, por lo tanto, 2000 puntos pese a haberse llevado de nuevo el torneo.

El serbio, que ya perdió el número 1 del mundo el mes pasado en favor de Daniil Medvedev y que también fue superado por Alexander Zverev, ha sufrido este lunes una enorme caída sin los puntos del torneo inglés y ha pasado al séptimo puesto del ranking, su peor clasificación desde agosto de 2018.

La derrota en los cuartos de final de Roland Garros -donde ganó el año pasado- ya le hizo parar la cuenta de semanas como número uno en 373, pero ahora el castigo será mucho mayor. Hay que recordar que además el tenista serbio no jugó en el Abierto de Australia por su decisión de no vacunarse.

La decisión que tomó Wimbledon hace unas semanas y que solo fue secundada por los propios torneos británicos, que no se han visto afectados por la medida de la ATP, ha impactado de forma importante en bastantes tenistas.

Así, Medvedev sigue como número 1 del mundo y Zverev como el 2. Rafa Nadal asciende al tercer lugar, Stéfanos Tsitsipas al cuarto y Casper Ruud al quinto. Carlos Alcaraz también sube un puesto, poniéndose sexto, y Djokovic cae al séptimo lugar. Rublev, Aliassime y Sinner completan el top 10.