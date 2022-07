La carrera entre los tres mejores tenistas de la historia por ver quién acaba con más títulos 'major' se aprieta aún más tras la victoria de Novak Djokovic en Wimbledon. El serbio se impuso a un Nick Kyrgios que acabó desquiciado, como estaba previsto, y sumó su Grand Slam número 21.

Con este resultado, como señalan desde la cuenta de twitter del US Open (cita del próximo Grande en el calendario), el podio entre Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer se pone mucho más igualado.

No es casual que sea precisamente el US Open quien recuerde este podio.

Tras la victoria de Djokovic en el All England Club, Rafa Nadal se mantiene por encima del resto con 22 Grand Slams, por 21 del serbio y 20 de un Roger Federer que, salvo sorpresa, se quedará descolgado en la lucha contra los otros dos gigantes. Si se suma a Andy Murray, estos cuatro tienen un pleno de victorias en torneos de Grand Slam desde hace 20 años.

Los 21 Grand Slam de Djokovic

¿Jugará Novak Djokovic el US Open?

La gran duda ahora es si Novak Djokovic jugará el US Open, que se disputará desde el 29 de agosto hasta el 11 de septiembre. La posición claramente antivacunas del exnúmero 1 ya le costó la expulsión del Open de Australia, el Grand Slam que más veces ha ganado, y ahora le puede dejar fuera también del torneo en Nueva York.

La normativa estadounidense es clara: todo viajero que quiera acceder al país debe estar vacunado con la pauta completa. Si Djokovic no puede atestiguar de manera oficial que lo ha hecho o que tiene una exención médica legal para no hacerlo, no podrá estar en el último Grand Slam del año. Otro asunto es que, de manera totalmente sorpresiva, en el US Open decidan permitírselo de manera excepcional.

De momento, desde sus redes sociales ya le han felicitado, destacando precisamente esa pelea a tres en la cima de los grandes torneos del mundo del tenis. Nadal sí tiene previsto disputar la cita estadounidense, y de hecho su calendario está centrado en llegar a este torneo. A día de hoy, no se encontrará con Djokovic. A día de hoy.