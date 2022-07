El futbolista Charly Musonda, desaparecido en misteriosas circunstancias tras cambiar de equipo

El belga Charly Musonda esta en paradero desconocido, según informa el Zulte Waregem, el equipo con el que tenía nuevo contrato de cara a la próxima temporada. El ex del Betis y el Chelsea se ausentó de la disciplina del club y no ha regresado.

Desde el club belga aseguran que Musonda, con el que habían pactado un contrato desde el mes de junio, pidió al equipo permiso para ausentarse unos días por "motivos familiares" y jamás regresó. "No sabemos cuándo volverá a entrenar. ¿Regresará alguna vez? No tenemos ni idea", comunicó el director general del Waregem, Eddy Cordier.

"Simplemente no ha aparecido, y tampoco hemos sabido nada de él", recalcó Cordier, después de afirmar que el jugador había dejado muy buena impresión en los entrenamientos y las pruebas que hizo para el equipo. "No sé si debemos seguir confiando en él porque no ha estado desde el entrenamiento de hace unas semanas y no ha habido contacto".

Musonda fue toda una promesa del fútbol continental que acabó firmando con el Chelsea, por delante de equipos españoles como el FC Barcelona o el Real Madrid. El belga pasó por el Betis en condición de cedido, así como por el Celtic de Glasgow y el Vitesse de los Países Bajos. Sin embargo una lesión del ligamento cruzado anterior lastró su carrera y recientemente acabó recalando en el Zulte Wagerem.