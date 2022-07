Kyrgios se queda sin su gran ilusión: eliminar a Nadal para pasar a la final de Wimbledon

Nick Kyrgios está a un partido de lograr su primer Grand Slam. El tenista australiano siempre ha sido un experto en hierba, pero en esta edición de Wimbledon además le ha tocado la suerte: iba a jugar las semifinales contra el mismísimo Rafa Nadal y este se ha retirado lesionado.

Las semifinales que iban a haberse disputado este viernes tenían mucho morbo. Kyrgios y Nadal se tienen muchas cuentas pendientes, fundamentalmente por las salidas de tono del polémico australiano, que no dudó en colocar al español como uno de sus grandes enemigos. Insultos, salidas de tono, menosprecios en las redes... Hay mil y un batallas entre ambos, a los que Nadal no ha entrado al trapo más que para ganarle: se han enfrentado 9 veces y el balance es de 6-3 a favor del manacorense.

Por eso para Kyrgios era un partido especial. Ganar su primer Grand Slam sería especial en cualquier caso, pero hacerlo llevándose por delante a Nadal lo haría aún mejor. "Me enteré mientras estaba cenando. Sinceramente, lo primero que sentí fue decepción. Estaba totalmente concentrado en jugar contra él y tenía la táctica ya preparada para salir ahí fuera, las emociones de saltar a la pista...", contó.

Aunque se le ha visto muchas veces como un tenista sin piedad, Kyrgios mostró su lado más humano a la hora de hablar de la lesión del que iba a ser su rival. "No ha tenido que ser fácil para él tomar esta decisión. Casi no ha perdido un partido este año. Seguro que quería ganar los cuatro Grand Slams. No ha tenido que ser sencillo. Hemos tenido grandes batallas, buenos partidos. Estoy seguro de que todo el mundo quería vernos jugar esas semifinales. Espero que se recupere", le deseó.

Lo que la expulsión de Australia unió

El duelo contra Novak Djokovic será especial para él, porque son buenos amigos de un tiempo a esta parte. "Ahora tenemos una especie de 'romance'", bromeaba ante los medios el de Canberra.

"Creo que todo el mundo sabía que no nos llevamos bien durante mucho tiempo. Creo que era sano para el deporte, porque cada vez que jugábamos junto había mucha expectación. Era interesante para la prensa y para los aficionados", recordó. Kyrgios había retado varias veces a Djokovic, con el habitual tono desafiante, pero desde que las autoridades de su país echaron al exnúmero 1, se volcó con él.

"Fui el único que dio la cara por él cuando ocurrió lo de Australia. En esas situaciones es cuando te ganas el respeto de la gente. No en la pista de tenis, sino cuando hay una crisis de verdad en la vida real y alguien te apoya. Es muy raro. De hecho, a principios de esta semana me dijo que ojalá nos encontráramos el domingo", confesó.

La final de este domingo será el tercer duelo entre los dos: las otras dos, en 2017, las ganó Kyrgios.