Rafa Nadal pone fecha a su vuelta a las pistas: hay tiempo antes del US Open

Rafa Nadal ha recibido un serio aviso (otro) de su cuerpo: está forzando al límite. El tenista balear vio cómo una rotura abdominal de 7 milímetros le apartaba de las semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios por forzar demasiado en su partido de cuartos frente a Taylor Fritz, por lo que ahora tendrá que estar un periodo de reposo absoluto hasta recuperarse.

Ese periodo y el alcance de la lesión se lo ha confirmado el doctor Ángel Luis Cotorro, uno de sus hombres de confianza. El galeno, médico personal del tenista y uno de los mayores expertos en lesiones deportivas, le ha sometido a diversas pruebas en Barcelona, donde Nadal ha pasado unas horas antes de volver a su casa en Manacor.

Allí explicó cuáles van a ser sus siguientes pasos. "La recuperación es simple: voy a hacer las pruebas para confirmar todo, aunque ya lo estaba. Pero tengo aquí a mi equipo de confianza, para terminar de analizar un poquito toda la situación", explicó en el aeropuerto de El Prat a los medios que le preguntaron. En el fondo, este momento de lesión no viene en un momento crítico. "Vendrá un pelín de descanso", admitió, aunque sí se siente algo decepcionado. "Es mejor perder que lesionarse, porque cuando pierdes te vas al día siguiente y puedes entrenar", relató.

"Al final no queda más remedio que mirar hacia delante, como siempre, aceptar las cosas como vienen y tener una actitud positiva"



"Lo que duele, básicamente, es que no he podido competir en una situación privilegiada, como la que estaba, jugando bien y en semifinales de un torneo muy importante. Al final no queda más remedio que mirar hacia adelante, como siempre, aceptar las cosas como vienen y de alguna manera estar con una actitud positiva y adecuada", se resignó.

Nadal tiene claro que no puede forzar, por eso va a estar unos días sin coger la raqueta. "En cuanto a la recuperación, a priori, como nos hemos parado a tiempo, en teoría, podría volver en tres o cuatro semanas. Dentro del problema, que es una rotura de fibras, en el lugar donde está, no me permite sacar, pero dentro de relativamente poco tiempo me permitirá entrenarme desde el fondo de la pista sin muchos problemas", se mostró optimista.

La gira norteamericana, en el horizonte.

Esas tres o cuatro semanas colocan el Masters 1000 de Montreal, entre el 7 y el 14 de agosto, y el de Cincinnati (14-21 de agosto) como las posibles fechas de regreso a las canchas de tenis, con el gran objetivo del US Open, que se disputa entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

En función de lo que sienta, gane o considere acerca de su lesión, decidirá si estará en la fase de grupos de la Copa Davis con España, que se disputará en Valencia a mediados de septiembre, o más adelante en la Laver Cup con el equipo europeo.