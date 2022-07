El drama familiar de Pogacar, líder del Tour: su prima de 10 años, desaparecida con una secta negacionista del covid

Tadej Pogacar, favorito a ganar el Tour de Francia, ya se ha colocado el maillot de líder. El esloveno es muy superior en el pelotón y la primera semana le ha servido para vestir de amarillo. Sin embargo, la felicidad no es plena por una situación familiar que tiene a todos sus allegados con el corazón en un puño.

El diario Marca ha contado el drama que atraviesan los Pogaçar desde noviembre de 2021, cuando Julija, prima del ciclista, desapareció.

Según ha relatado el primo del corredor, Peter Pogacar, padre de la niña, esta desapareció junto a su madre y temen que estén ambas con una secta negacionista del Covid.

"Me preguntó qué estará haciendo ahora. ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Está sana? ¿Está sonriendo? ¿Está llorando? No tengo ni idea. No tengo respuestas a esas preguntas. Sabes que hay millones de preguntas pero no hay respuestas, así que es difícil. Es durísimo. Pero soy su padre y tengo que seguir. Hacer todo lo posible y ser fuerte", ha relatado el primo de Pogacar.

"La secta no tiene nombre. Está dirigida por la eslovena Lana Praner. Por supuesto, no se ven a sí mismos como una secta, pero lo son. Una secta peligrosa que apoya ocultar a un niño", añadió Peter Pogacar, que revela que el caso está siendo seguido por la Interpol.