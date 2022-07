Nadal vuelve a meter miedo: "La posibilidad de retirarme permanece en mi mente"

Es algo que nadie quiere escuchar o leer, pero la retirada definitiva del tenis de Rafa Nadal es un hecho que cada vez está más cerca. El propio jugador se aferra a lo que aún le permite su físico para seguir jugando y los aficionados creen que el momento nunca va a llegar. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Guste o no, el adiós de Nadal es algo que planea de un tiempo para acá.

"La posibilidad de retirarme permanece en mi mente". Estas palabras de Rafa Nadal en la rueda de prensa en la que anunció el jueves su retirada de Wimbledon por una lesión abdominal hicieron contener la respiración a todo el mundo. "Voy a seguir entrenando para ver si puedo continuar con el calendario que tengo en mente". Todos a soltar de nuevo el aire.

Un repaso a todas las lesiones de la carrera de Rafa Nadal. CARLOS G. KINDELÁN

El caso es que los problemas físicos y las lesiones llevan ya un tiempo, demasiado, lastrando la recta final de la carrera de un Rafa Nadal que, a pesar de todo, sigue pareciendo un semidiós sobre el terreno de juego. Da igual que sea en la pista sintética del Open de Australia o la tierra batida de Roland Garros, los dos primeros Grand Slam de la temporada, en los cuales terminó reinando el jugador con más 'grandes' de la historia. Da lo mismo que sea en la hierba de Wimbledon, donde ha firmado actuaciones épicas y memorables hasta que una rotura de siete milímetros en su abdomen le ha obligado a parar.

"No puedo permitirme poner en riesgo una lesión que me pueda llevar un tiempo largo de inactividad. Ya he vivido muchas situaciones así a lo largo de mi carrera", aseguró Nadal durante su fatídica rueda de prensa. Y es que desafortunadamente es cierto. La inoportuna lesión abdominal que explotó en los cuartos de final de Wimbledon llega justo cuando parecía que el problema de su pie izquierdo, el dichoso síndrome de de Müller-Weiss, le daba tregua.

Y es que a Nadal se le acumulan las piedras en la mochila. Por si fuera poco tener que convivir con un dolor permanente en su pie, ahora le tocan dos o tres semanas de reposo prácticamente absoluto para que su fisura abdominal no se convierta en otro problema a tener en cuenta a la hora de mirar a la retirada con ojos de resignación. Los de Rafa Nadal y los de todos los amantes del deporte. De momento habrá que tomar aire y esperar unos días, que sólo el cuerpo del balear sabe dónde están sus límites, por mucho que nos empeñemos en que no los hay.