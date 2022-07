La selección inglesa, preocupada por el color del pantalón: "Las jugadoras tienen ansiedad por vestir de blanco con la menstruación"

Varios medios británicos han sacado a la luz cierta incomodidad por parte de las jugadoras de la selección de fútbol que disputa la Eurocopa en relación con la vestimenta del equipo. Las integrantes del combinado nacional se han quejado por tener que jugar con pantalones blancos durante sus días de menstruación.

Según publican medios como The Telegraph y The Athletic, las jugadoras incluso han trasmitido su postura a la marca que viste al equipo inglés, Nike, para encontrar una solución. "Tal es la ansiedad de las jugadoras por tener que vestir de blanco durante la menstruación que han discutido el tema con el fabricante oficial de uniformes, Nike, sobre un posible cambio de color", informa The Telegraph.

Beth Mead, la MVP en el partido inaugural de Inglaterra (victoria contra Austria 1-0), habló sin tapujos del tema. "Es algo que le hemos transmitido a Nike. Esperemos que cambien el color. Es muy bueno tener un kit completamente blanco, pero a veces no es práctico cuando es la época del mes. Nos ocupamos de ello lo mejor que podemos. Lo discutimos como equipo y se lo transmitimos a Nike", comentó la jugadora.

Desde Nike aseguran que es algo que se va a tener en cuenta para un futuro, aunque no dejan claro si habrá una solución inmediata para esta Eurocopa.

Curiosamente, no es la primera vez que este asunto sale a relucir en el deporte británico. Ya en el pasado hubo algunas tenistas que se mostraron incómodas por tener que jugar de blanco en Wimbledon.