Primeras imágenes de Alexia Putellas en muletas a las puertas de la Eurocopa

Las imágenes de Alexia Putellas camino del médico para conocer el alcance de la lesión sufrida durante un entrenamiento con la selección española femenina no eran demasiado halagüeñas. La jugadora del FC Barcelona todavía no sabía si podría vestirse de corto en la Eurocopa y finalmente supo que no sería así.

"La internacional Alexia Putellas, camino del hospital para realizarse las pertinentes pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión", rezaba el tuit con el vídeo de la jugadora camino de su visita a los doctores.

🔴 La internacional Alexia Putellas, camino del hospital para realizarse las pertinentes pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión. pic.twitter.com/Q6cvrP5dXs — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 5, 2022

Las primeras noticias indicaban que la jugadora sufrió entorsis en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del martes, pero posteriormente se supo que Putellas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y no podrá jugar la cita continental.

El equipo entrenado por Jorge Vilda tiene su primer partido previsto para el viernes día 8 ante Finlandia y el técnico no podrá contar con la mejor jugadora del mundo.

España tiene por delante una primera fase de grupos un tanto complicada, con Finlandia, Dinamarca y Alemania como rivales. La ausencia de Putellas en el césped será determinante.