Enganchón entre Tsitsipas y Kyrgios tras su polémico partido en Wimbledon: "Es un acosador, no me gustan los matones"

Habrá un antes y un después de lo ocurrido en el partido de tercera ronda de Wimbledon entre Stefanos Tsitsipas y Nick Kyrgios. La victoria del australiano se produjo tras un encuentro con lío, con pelotazos al público, gritos mutuos y todo tipo de incidentes que, en otras circunstancias, habría supuesto la descalificación de ambos.

La actitud de Kyrgios, que llega a Wimbledon con la moral por las nubes (y tiene en el horizonte un hipotético enfrentamiento con Rafa Nadal si ambos avanzan), fue duramente criticada por su rival. Aunque irónicamente ambos fueron grandes amigos y llegaron a jugar juntos en dobles hace no tanto tiempo, el partido en Londres ha marcado el fin de su cordialidad.

Cuando acabó el encuentro, ambos comparecieron (por separado) ante los medios. Tsitsipas estaba muy enfadado, como no podía ser de otra manera.

"Es un acosador. Acosa todo el rato. Se burla todo el rato de sus oponentes, y probablemente era un acosador también en el colegio. No me gustan los matones. Tiene un lado malvado", dijo de manera muy elocuente el derrotado. En cuanto a los pelotazos que intentó darle, Tsitsipas no solo no los negó sino que los confirmó. "Estaba apuntando al cuerpo de mi oponente, pero fallé".

Things are getting TENSE (Stef hit it out btw)#Wimbledon pic.twitter.com/2TAK0MuzdH — Tennis Channel (@TennisChannel) July 2, 2022

Kyrgios tampoco se mordió la lengua, como era de esperar. "No estoy seguro de cómo le he acosado. Él fue quien me tiró pelotazos a mí y quien golpeó a un espectador. Yo no hice nada. Aparte de discutir con el juez de silla, no hice nada que fuera irrespetuoso hacia Stefanos", se defendió.