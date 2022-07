Nadal explica su bronca en pleno partido a Sonego: "Siento si se ha ofendido, ahora me siento mal"

Rafa Nadal y Lorenzo Sonego protagonizaron una escena un tanto peculiar en los últimos compases del partido entra ambos en tercera ronda de Wimbledon. El español llamó al italiano a la red para tener una conversación con él y se creó un pequeño ambiente de polémica.

Tras el partido, Nadal explicó que se dirigió a Sonego para pedirle que controlase los gritos durante el transcurso de los puntos, y el italiano no se lo tomó especialmente bien. "Lorenzo, perdóname, pero creo que el grito es un poco largo", se le escuchó decir a Rafa. El italiano no daba crédito a lo que sucedía y cuando miró al juez de silla en busca de explicaciones, éste dio la razón al balear.

"Probablemente haya sido mi mejor partido en el torneo contra, probablemente, el mejor jugador con el que me enfrentado. He sido capaz de subir el nivel". Rafa Nadal. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/GFnVzPYDvB — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) July 2, 2022

"Simplemente quería decirle algo y lo hice en un sentido positivo. No ha sido una jugada picante. No se lo he querido decir para herirle, sino de forma amable. Me siento realmente mal si le he hecho sentir mal. No va a haber ningún problema con él, lo volveremos a hablar", comentó Nadal una vez terminado el partido.

Precisamente, al finiquitarse el choque ambos jugadores volvieron a discutir sobre el tema, de una forma un tanto más acalorada que antes, aunque parece que todo quedó en un intercambio de opiniones sin más.

Al margen de este asunto, Nadal habló sobre su notable mejoría durante el partido de tercera ronda. "Probablemente, ha sido mi mejor partido aquí en Wimbledon. He sido capaz de subir mi nivel. Creo que Sonego tiene un gran futuro aquí. Me siento afortunado de seguir jugando a mi edad", valoró.