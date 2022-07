Conmoción en la NBA: la mujer de Miles Bridges muestra su rostro tras la paliza que le dio el jugador

Después de que TMZ publicase que el jugador de la NBA Miles Bridges había sido detenido por un supuesto caso de violencia doméstica, la mujer del susodicho ha publicado una serie de fotografías de las heridas y magulladuras sufridas, así como una copia del parte de lesiones.

Mychelle Johnson no ha querido permanecer en silencio tras el incidente por el que el jugador de los Charlotte Hornets tuvo que pagar una fianza de 130.000 dólares para salir de prisión y ha dejado claro que su relación es un infierno.

"Odio haber llegado a esto pero no puedo seguir callando. He permitido que alguien destruya mi hogar, que abuse de mí de todas las maneras posibles y que traumatice a nuestros hijos de por vida", explicaba la mujer en Instagram.

"No tengo nada que demostrar al mundo, pero no voy a permitir que alguien que pudo hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy. No voy a permitir que la gente que le rodea siga silenciándome y siga mintiendo para proteger a esta persona. No es ético, es inmoral, es verdaderamente enfermo", proseguía Johnson.

"Me duele el corazón porque siempre he tenido esperanza, y mucho amor y por mucho miedo que me de esto es hora de defenderme. No voy a guardar silencio para proteger a los demás porque me valoro a mí misma y a mis hijos más que a cualquier 'imagen'", escribía la esposa de Bridges.

En el texto, Johnson hacía un repaso a todas las lesiones sufridas por la paliza. "Fractura de nariz, muñeca, tímpano desgarrado, músculos desgarrados en mi cuello por haber sido asfixiada hasta que me dormí y una conmoción cerebral severa", enumeraba.

"No necesito compasión, simplemente no quiero que esto le pase a nadie más, sólo quiero que esta persona reciba ayuda, mis hijos se merecen algo mejor. Eso es todo lo que quiero. Duele, todo duele, esta situación duele, lo más importante es que tengo miedo y me duele por mis hijos que fueron testigos de todo. Por favor, respeten la privacidad de mis familias y dejen de hacer rumores y acusaciones desagradables", finalizó.