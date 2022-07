Horario y dónde ver el Nadal vs. Sonego de tercera ronda de Wimbledon

Rafa Nadal se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego (sábado 2 de julio, no antes de las 18:30 horas españolas). El español se presentó en la tercera ronda de Wimbledon después de deshacerse del lituano Ricardas Berankis en cuatro sets, pero sin mostrar su mejor imagen.

Aunque las molestias físicas están respetando a Nadal, el dos veces campeón en la hierba inglesa (2008 y 2010) confesó que no está jugando al nivel que querría en este tercer Grand Slam de la temporada. Motivo más que suficiente para aprovechar su duelo contra Sonego para disipar dudas y ganar confianza.

El propio Nadal reconoció que todavía tiene que encontrarse consigo mismo en esta edición de Wimbledon y resto importancia a sus triunfos en el Open de Australia y Roland Garros una vez que está inmerso en el grande británico.

El Nadal vs. Sonego se disputará en la pista central del All England Club no antes de las 18:30 horas españolas. Se podrá seguir en directo a través de Movistar+ (#Vamos) y minuto a minuto en la web de 20minutos.es.