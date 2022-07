Las quejas de Ramos a Rubiales vía whatsapp: denunció ayudas del VAR al Barça y criticó la elección de Luis Enrique como seleccionador

Los whatsapp filtrados de Sergio Ramos y Luis Rubiales están dejando en una posición complicada al excapitán del Real Madrid. En una nueva remesa publicada por 'El Confidencial', se ve cómo el defensa se quejó directamente de las presuntas ayudas de los árbitros al Barcelona a través del VAR.

En esta ocasión, destacan una charla en la que Ramos califica de "una auténtica vergüenza y un descaro" lo que están haciendo los colegiados. En una conversación de enero de 2019, el hoy jugador del PSG afirma que en el Madrid empezaban a estar preocupados "ya gravemente" por el tema del VAR, "sobre todo con el Barça".

Le recalca una falta de Suárez al portero, referida a una patada en la rodilla al 'Pichu' Cuéllar en un Barça-Leganés que acabó con 3-1.

Ramos esperaba un mensaje de apoyo o un poco más a su favor, pero la respuesta de Rubiales fue totalmente institucional y de apoyo a los colegiados. "Como bien sabes yo no entro en estas cuestiones", comienza. "Trabajamos día a día para que el Estamento Arbitral tenga más medios y su eficacia mejore (...) Entre todos debemos intentar que nuestro fútbol mejore", pide.

Esta réplica no fue la que deseaba Ramos, que no duda en lanzarle una pulla. "Políticamente muy correcto, enhorabuena. Esperaba una opinión personal sobre lo del Barça de ayer que es un escándalo y están ya destinados a ganar la liga sí o sí", se quejó, antes de conceder: "Entiendo postura".

La Liga 2019-20, que acabó meses después de esta conversación, la acabó ganando el Real Madrid.

EXCLUSIVA | Ramos se quejó a Rubiales de un gol del Barça: "El VAR es una vergüenza, van a ganar la Liga"https://t.co/nXeXRjhHeL — El Confidencial (@elconfidencial) July 1, 2022

La elección de Luis Enrique

Un año antes de esas quejas, Ramos y Rubiales ya tuvieron otro enganchón vía whatsapp por la elección de Luis Enrique como seleccionador. No tanto por el nombre en sí, sino porque el capitán de España no fue consultado ni informado.

"¿A quién vas a poner de entrenador? ¿Lo de Molina? Gracias por tenerme tan informado de los cambios tan importantes en la Selección", le escribió el defensa al presidente, para, horas después, recibir por parte de la prensa que sería el hoy seleccionador el elegido.

"Rubiales, buenos días. Espero que todo muy bien. Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé cómo piensa, ya que no tengo ninguna noticia de él. ¿Se te ha olvidado la mención a Luis Enrique? Ya veo que las personas cambian en función del cargo. A mí me sigues teniendo aquí como cuando estabas en la AFE", se quejó Ramos, en relación a la buena sintonía que tenían Rubiales y él cuando el hoy dirigente de la RFEF estaba al frente del sindicato de jugadores.

La respuesta de Rubiales fue escueta: "Yo con el seleccionador no he hablado de temas deportivos. Sergio, yo estoy también para todo, SIEMPRE. Un abrazo.".