Así fue el cortocircuito de Davidovich que provocó su descalificación de Wimbledon

Alejandro Davidovich protagonizó una situación un tanto peliaguda en su derrota en cinco sets ante el checo Jiri Vesely (6-3, 5-7, 6-7 (2), 6-3 y 7-6 (7)), perdiendo el último punto por sanción después de dar un raquetazo producto de la frustración y mandar la pelota fuera de la pista.

El español ya tenía un warning por uso del lenguaje obsceno, por lo que cuando reaccionó enviando fuera del campo la bola pasada por el recogepelotas fue automáticamente castigado con un punto y se quedó fuera de la edición de 2022 de Wimbledon.

Alejandro Davidovich, eliminado tras un duelo durísimo, que acaba cayendo del lado de Jiri Vesely. 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/iYjEywjdPJ — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 29, 2022

"Si he cometido un error tengo que asumir. Ha tocado en la bola de partido como podía haber tocado en el 5-4. Da igual. No sabía que me iba a pitar un point penalty. Pensaba que eran diferentes conductas y me lo ha explicado luego", comentó Davidovich ya en frío y después de discutir con el juez de silla tras el encuentro.

La imagen del tenista español, completamente desolado, con las manos sobre la cara y tapándose el rostro con una toalla hablan por si mismas y hacen alusión al momento en el que Davidovich fue consciente de las consecuencias de su comportamiento.