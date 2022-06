Djokovic vs Kokkinakis de segunda ronda de Wimbledon, en directo: última hora del partido y resultado

Novak Djokovic se enfrenta al australiano Thanasi Kokkinakis en la segunda ronda de la edición de 2022 de Wimbledon (miércoles 29 de junio, a las 14:30 horas). Será el primer turno de la pista central, donde el serbio siempre se ha mostrado muy consistente. Nole pretende seguir adelante en el que podría ser el único Grand Slam que gane esta temporada, después de no participar en el Open de Australia, perder contra Rafa Nadal en Roland Garros y posiblemente no poder competir en el US Open al no estar vacunado contra el Covid-19.

