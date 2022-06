Nelson Piquet llama "negrito" a Lewis Hamilton y recibe la condena unánime de la F1

Nelson Piquet, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1981, 1983 y 1987, se encuentra en pleno centro de la polémica por una salida de tono (otra más) en una entrevista de 2021.

Después de lo ocurrido en el GP de Gran Bretaña, en el que Lewis Hamilton sacó de pista a Max Verstappen, al histórico piloto brasileño le entrevistaron. La charla tenía enjundia por el protagonista y no solo por su condición de expiloto y además campeón, sino porque su hija Kelly Piquet es la pareja de Verstappen. Como no podría ser de otra manera, Nelson defendió al piloto neerlandés de Red Bull y atacó al británico... pero burlándose de él con comentarios racistas.

Cuestionado sobre si este incidente fue similar al histórico choque entre Ayrton Senna y Alain Prost en Suzuka 89, Piquet dio su visión.

"¿El de Silverstone? El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso, siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan 'Lo haré aquí igual'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto acabara jodido", dijo de manera muy clara.

Aunque la entrevista se hizo hace un año, ahora se ha recuperado por la cercanía del GP de Gran Bretaña de F1.

Nelson Piquet usa termo racista ao comentar acidente de Hamilton com Verstappen; assista https://t.co/VS7hNBCyYU -via @EstadaoEsporte pic.twitter.com/qfPuSnc9mb — Estadão 🗞️ (@Estadao) June 27, 2022

La reacción del mundo de la Fórmula 1 no se ha hecho esperar. Desde la propia competición han emitido un comunicado en el que condenan las palabras de Piquet, sin citarle explícitamente.

"El lenguaje discriminatorio y racista no es aceptable de ninguna forma y no tiene sitio en la sociedad. Lewis es un increíble embajador de nuestro deporte y merece respeto. Sus incansables esfuerzos para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y es algo en lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1", han señalado.

También desde el equipo Mercedes, el de Hamilton, han emitido un comunicado con palabras similares.

"Condenamos en los términos más fuertes cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de todo tipo. Lewis ha tomado la iniciativa de los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un auténtico campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos, compartimos una visión para un deporte del motor diverso e inclusivo y este incidente implica la importancia fundamental de continuar luchando por un futuro más brillante", relatan.

Las salidas de tono de Nelson Piquet

Nelson Piquet no es nuevo en este tipo de polémicas, ni mucho menos. En sus años como piloto en activo ya las tuvo de todos los colores por la manera de insultar y tratar a sus rivales. Histórica fue la pelea a puñetazos que tuvo con el chileno Eliseo Salazar en el GP de Alemania de 1982 porque le sacó de pista, por ejemplo.

Pero también por sus palabras, Piquet ha sido muchas veces afeado. A su compatriota Ayrton Senna, por ejemplo, le llamó varias veces "taxista homosexual de Sao Paulo" y a Nigel Mansell, el que fuera su gran rival en Williams, le insultaba de manera constante, tanto a él como a su esposa a quien calificó de la mujer más fea del mundo en varias ocasiones.