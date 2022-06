Saltan las alarmas en el tenis WTA: dos entrenadores, investigados por abusar de sus jugadoras

Según ha informado el diario británico The Telegraph, la WTA está investigando a dos entrenadores de peso en el circuito femenino por supuestos abusos sexuales sobre sus jugadoras. Una situación de lo más peliaguda y con la que el organismo quiere se absolutamente inflexible.

Aunque los nombres de dichos entrenadores no han visto la luz y la investigación se está llevando a cabo con la mayor de las discreciones, la WTA no quiere que se repitan casos como el de Andrea Jaeger. La jugadora denunció hace unos días que fue acosada sexualmente alrededor de 30 veces cuando tenía 16 años. "Cuando lo denuncié, me amenazaron y me dijeron que dejara el tema", comentó la tenista.

Precisamente eso es lo que la WTA no quiere que suceda y que ninguna jugadora sienta miedo a denunciar cualquier caso de acoso o abuso sexual, independientemente de quién sea el protagonista.

La cancelación de todos los torneos de la gira por China después de que Shuai Peng airease abusos sexuales por parte de un alto cargo del Gobierno son una buena muestra de lo dura que puede ser la WTA al respecto con este tipo de casos.

Desde The Telegraph apuntan a que el problema viene desde el comportamiento y la profesionalidad de algunos entrenadores que "están coqueteando con todas las jugadoras que entrenan y deberían ser apartados del circuito".