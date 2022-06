Gonzalo Higuaín: "El Real Madrid es el club más grande de la historia. Es el techo para un jugador"

Gonzalo Higuaín estuvo en el programa Líbero Vs. de TyC Sports y trató diferentes aspectos de su carrera en el Real Madrid, desde su llegada al club a los compañeros con los que compartió vestuario y compitió por un puesto. Temas más que suficientes para dejar bastantes perlas.

El argentino llegó al Real Madrid con 19 años y estuvo en la casa blanca durante siete temporadas. Tiempo más que suficiente para que Higuaín tenga una opinión más que firme sobre el equipo madridista.

"Es el club más grande de la historia. Tiene 14 Champions. Creo que es el techo más alto para un jugador. Llegar con 19 años y jugar hasta los 26... Pude tocar el cielo con las manos y bueno, creo que más que el Madrid no hay", se sincera el 'Pipita'.

"En mi primer año hago 27 goles y Cris [Ronaldo] 26. Me voy de vacaciones y veo que fichan a Benzema y a Kaká. Le llamo al club y le digo, 'si meto 27 goles y me traes a Benzema y a Kaká. Escucháme, es necesario que vuelva. ¿Qué tengo que hacer?'", recuerda. "El Madrid es eso. Te traen jugadores constantemente y tienes que estar compitiendo. Eso lo hace ser el mejor equipo de la historia. Tienes que competir siempre con los mejores".

Precisamente con Benzema mantiene una gran amistad. "A Karim lo conozco desde los 19 años. No sólo nos llevábamos bien, teníamos la competencia por el mismo puesto, pero siempre teníamos una buena relación. No me sorprende que hoy sea el mejor jugador del mundo", declaró con firmeza.

Igual de convencido se mostró cuando habló de la 'rivalidad' entre Cristiano Ronaldo con Messi. "Son dos grosos, diferentes, los últimos Balones de Oro se los dividieron entre ellos. Una lucha paralela que va a ser difícil volver a vivir", comentó.

Sin embargo, si tiene que decantarse por alguno de los dos, Higuaín se queda con Messi. "Como compañero era verlo, disfrutarlo y entenderlo. Adaptarte a él. Me pone muy feliz que haya podido ser campeón porque sé todo el esfuerzo que él hace e hizo por la selección", relató.

Al referirse a Cristiano Ronaldo tampoco le faltan elogios. "Es una persona tranquila, agradable. Lo encontré maduro, ya con hijos [en la Juventus]. Hablábamos de cosas, se apoyaba en mí, me pedía opiniones. Como que confiaba en mí. La verdad hicimos una buena relación en la segunda etapa", aseguró.