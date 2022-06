Djokovic piropea a Nadal antes de Wimbledon: "Me quito el sombrero por lo que ha hecho"

Novak Djokovic se estrenará en Wimbledon el lunes, cuando comenzará la defensa de su título conseguido en la edición del año pasado. Sin embargo, el tenista serbio atendió a los medios de prensa antes de su debut y trató diferentes temas de actualidad, incluido el buen momento por el que pasa su gran rival Rafa Nadal.

"Le operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un Grand Slam... Es impresionante. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarle. Es uno de mis mayores rivales, pero sólo puedo tenerle respeto", comentó Djokovic.

En lo que se refiere directamente a su temporada, Djokovic dejó claro que el ranking no es una prioridad para él y que perder 2.000 puntos tras la decisión de la ATP de no repartir ninguno durante Wimbledon y caer hasta el séptimo puesto del mundo no le quita el sueño.

"Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer", aseguró. "No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras".

Además, 'Nole' confirmó que no podrá participar en el US Open si Estados Unidos no relaja su protocolo sanitario, ya que continúa sin haberse vacunado contra el Covid-19. "No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir", indicó.