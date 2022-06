El duro ataque a Hamilton tras sus quejas por el 'porpoising': "Hazte a un lado"

Lewis Hamilton es uno de los pilotos que más se ha quejado por el problema del 'porpoising' esta temporada. El británico ha sufrido serios problemas con las vibraciones de su monoplaza y acaba las carreras agotados tras tanto sufrimiento.

Y le ha salido un detractor al heptacampeón de la Formula 1. El expiloto de McLaren David Coulthard ha saltado a la palestra con unas duras palabras contra Hamilton. El que fuese subcampeón del mundo en 2001, donde únicamente fue superado por Michael Schumacher, no se ha mordido la lengua al hablar del asunto.

"Creo que tenemos que tener en cuenta que el deporte no viene con los colchones de la Princesa y el Guisante. Si eres boxeador, tienes que aceptar que alguien te va a dar un puñetazo en la cara. Si eres futbolista, alguien te va a arrastrar sus tacos por la parte posterior de las piernas", apunta el expiloto, en una comparación con otros deportes.

Hamilton ya se ha mostrado visiblemente afectado por los problemas de 'porpoising' a lo largo de la temporada. El de Mercedes se bajó de su monoplaza casi sin poder moverse en el Gran Premio celebrado en Bakú.

"He estado en una situación en la que he tenido la ventaja de que mi equipo hizo un mejor trabajo, y he estado del otro lado cuando el equipo no hizo un buen trabajo y tomas el dolor ya sea a través de la parte inferior de la espalda. Pero lo que les diría, si algún piloto se siente incómodo, si algún piloto siente que se está haciendo daño a sí mismo a largo plazo, hazte a un lado. Hay un montón de chicos y chicas que felizmente subirían a tu coche si te sientes incómodo", señaló Coulthard, ahora comentarista de carreras.

Y también dejó unas palabras sobre el trabajo del equipo y las pocas quejas de otros pilotos, que también sufren el problema del marsopeo. "Aquellos que están sufriendo más, por supuesto, se quejarán más que aquellos que están obteniendo resultados. Pero todos recibieron la misma reglamentación técnica", concretó un crítico Coulthard.