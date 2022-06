Richarlyson, primer futbolista brasileño en 'salir del armario': "Soy bisexual"

Ha esperado hasta los 39 años, pero Richarlyson por fin se ha liberado hablando de su condición sexual sin tapujos. El que fuera internacional con Brasil admitió que es bisexual y clamó por un cambio de mentalidad en su país.

"Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Richarlyson es bisexual". Con estas palabras se sinceró el hoy en día comentarista deportivo en Globo y SporTV. Unas declaraciones con las que no pretende conseguir algún tipo de reconocimiento o medalla, sino concienciar a la población del país con más muertes de homosexuales del mundo.

"Hoy he decidido hablar: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ahí lo tienes. Ahora quiero ver si las cosas realmente mejorarán, esa es mi pregunta", comenta exfutbolista tres veces campeón de la Serie A brasileña, campeón del mundo con São Paulo y de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro.

"Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios? Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol", alza la voz Richarlyson.

En cierto modo, estas declaraciones no han pillado por sorpresa a todo el mundo. Durante su carrera como futbolista, Richarlyson fue señalado por rumores sobre su condición sexual. "Siempre fui yo. Quería mostrarle a la gente que independientemente de lo que dijeran, viviría mi vida, haría lo que me diera placer", admitió.

De este modo, y después de no contar ni siquiera con el respaldo de su familia, Richarlyson se ha quitado un peso de encima. "Sólo hablé abiertamente con mi madre sobre mi sexualidad. Mi padre y mi hermano se enterarán por el podcast. Nunca se cuestionó nada, nunca me miraron mal en mi vida por nada de lo que había hecho".