El alpinista Eneko Pou muestra las heridas que le dejó un accidente al abrir unas nuevas vías en los Andes

Iker y Eneko Pou siguen demostrando en cada expedición que merecen ser recordados por las generaciones venideras de alpinistas durante mucho tiempo. Los hermanos vascos acaban de abrir dos nuevas vías en la Cordillera Blanca del Perú, en Los Andes, y en concreto en el Urus Oeste.

Acompañados por Micher Quito, los Pou superaron los casi 5.450 metros que tiene este Urus (los otros son el Este y el Central) para abrir dos nuevas rutas entre os picos más complicados de una de las montañas menos escaladas del mundo, precisamente, por su dificultad. En solo dos días abrieron la vía Hanan Paccha (90º de inclinación / 425 metros de ascensión) y a continuación la Emmoa (75º / 640).

En ambos casos fue una travesía muy compleja, como demostró luego Eneko en un vídeo que había grabado tras la última ascensión.

Junto a @micherquito en la cumbre- es probable que la 1ra ascensión a esta montaña- del URUS OESTE III de 5.270 m tras abrir "EMMOA" M.6/75°/640 m; vía dedicada a @EmmoaFundazioa 🙌. Dos días antes abríamos: "HANAN PACHA" 90°/425 m al URUS OESTE de 5.450 m 😃🙌@thenorthface 👌 pic.twitter.com/6Y3VFDd9SB — Hermanos Pou (@hermanospou) June 23, 2022

"Mirad, chicos, una hostia en la cara espectacular", admite el mayor de los Pou en el vídeo en el que cuenta lo que le pasó en la apertura del Hanan Paccha. Cada rotura de los hielos hasta alcanzar roca hace que muchos de ellos se desprendan, provocando a veces este tipo de incidentes.

"Pensaba que me había partido la cara, que me había roto un hueso. Creo que no tengo roto un hueso, pero un hostión... Uff, creo que no me he roto la nariz, pero estoy muy en caliente. O en muy frío, depende", bromea, antes de mostrar el espectacular paisaje y la brutal subida que acababa de hacer instantes antes.