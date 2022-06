El nadador ucraniano Romanchuk y el final de su amistad con el ruso Rylov por la guerra: "Estuve dispuesto a ir y matarlo"

Mykhailo Romanchuk ganó en los Mundiales de natación de Budapest el bronce en los 800 metros libres. Probablemente fuese su presea más amarga, especialmente marcada por la guerra entre Ucrania, su país, y Rusia.

El nadador mostró su lado más reivindicativo a través de la FINA. Y lo hizo de manera muy clara. Durante muchos años, compartió entrenamientos y amistad con Evgeny Rylov. Ahora todo es diferente tras la posición política del ruso.

Tras lucir en un mitin de Putin la Z, símbolo de la invasión, Romanchuk rompió cualquier lazo con el nadador e incluso señaló que "estuve dispuesto a ir y matar" al propio Rylov tras verle defendiendo las ideas del presidente ruso.

“Si alguien me dice que el deporte no es política, le diría que el deporte es la mayor manifestación política. Desafortunadamente es así y por eso lo correcto es que los rusos no estén aquí, porque si llego a ver a alguno de ellos no sé como reaccionaría. Quizá con agresividad. No lo sé. Especialmente cuando el espaldista (su antiguo amigo Rylov) asistió al mitin de Putin”, aseveró a la FINA.

Su padre, defendiendo a Ucrania en la guerra

Pese a ganar el bronce en Budapest, Romanchuk no pudo celebrar la medalla con toda su familia. Ni siquiera pudo hablar con su padre, que se alistó en el ejercito ucraniano para luchar contra las tropas rusas. Sin embargo, el nadador le tiene constantemente presente y comparte alguna instantánea de él en las redes sociales.

"No es posible que se una a la red porque los rusos pueden registrarlo todo. Pero todas las mañanas me envía un mensaje de que está bien", apuntó sobre la relación que mantiene con su progenitor en estos duros momentos.