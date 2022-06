El camino de Nadal, Alcaraz y Djokovic hasta Wimbledon: un 2022 muy desigual

La edición de 2022 de Wimbledon está a la vuelta de la esquina y tres de los nombres con peso del circuito ATP tienen listas sus respetivas hojas de ruta hasta el Grand Slam londinense. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic han elegido el torneo de exhibición de Hurlingham antes que cualquiera de los torneos oficiales para ponerse a punto. Un mismo camino hasta el 'grande' británico, pero precedido por un 2022 un tanto desigual para ellos.

Wimbledon comenzará el próximo 27 de junio y los tres tenistas del momento han decidido apurar su preparación en el mismo Londres, en el citado torneo de exhibición, para estar perfectamente aclimatados a lo que se van a encontrar en el tercer Grand Slam de la temporada, cuyas instalaciones ya han utilizado para entrenar.

De un modo u otro, la expectación por la participación de estas tres estrellas en Wimbledon es absoluta, hasta el punto de que los entrenamientos de Nadal y Djokovic en las instalaciones al All England Tennis Club han sido todo un acontecimiento deportivo y social en el que se ha desatado la locura por ver practicar a dos de los miembros del Big Three.

El cuadro de Wimbledon ha sido caprichoso y para que se produzca un duelo entre Nadal y Djokovic habría que esperar hasta la final del Grand Slam. Rafa ha sido designado como cabeza de serie número 2, marchando por el lado opuesto del cuadro al de Novak, primer cabeza de serie.

Nadal contra todos y contra su dichosa lesión

Rafa Nadal llegó a la capital inglesa esta misma semana y ha entrenado lunes y martes en las pistas de Wimbledon, antes de debutar en Hurlingham hoy miércoles. Será la primera vez que el balear juegue este campeonato desde 2019, año en el que no le salió nada mal la estrategia, pues posteriormente alcanzó las semifinales del 'grande' de hierba.

Después de que el propio Rafa asegurase su participación en Wimbledon, la única incógnita está en su estado de salud. La lesión crónica de su pie izquierdo es posiblemente su mayor rival partido tras partido. "Soy un jugador que vive con una lesión constante. Es mi día a día. Es difícil, la verdad... y claro que a veces me cuesta aceptarlo", explicó el propio tenista balear para aclarar a los medios y los fans su situación.

Pese a todo, Nadal ha encontrado la fórmula para firmar un 2022 brillante, muy por encima de lo esperado, como él mismo reconoció, teniendo en cuenta que en 2021 estuvo meditando seriamente la retirada. Comenzó el año sorprendiendo a propios y extraños al ganar el Open de Australia y después se adjudicó su 14º Roland Garros. Dicho de otro modo, Rafa ha ganado en los dos Grand Slam de lo que va de temporada y ha tomado distancias con Djokovic y Federer como jugador con más 'grandes' con 22 títulos por 20 de ellos dos. Además, el balear sumó dos torneos ATP más en su palmarés, imponiéndose en Acapulco (ATP 500) y en Melbourne (ATP 250).

Alcaraz, a seguir escribiendo su historia

La explosión de Carlos Alcaraz en 2022 está siendo una de las historias de la temporada en el tenis mundial. El murciano ha escalado hasta el puesto número 7 del ranking ATP y se ha convertido en una de las sensaciones del circuito, deportiva y mediáticamente.

Pese a su tropiezo en cuartos de final de Roland Garros y quedarse en la Ronda de 32 del Open de Australia, Alcaraz puede presumir de haberse sentado en el trono de torneos de renombre en 2022. El joven de 19 años se impuso en el Mutua Madrid Open e hizo lo propio en el Conde de Godó. Además se coronó en el Masters 1.000 de Miami y en el ATP 500 de Río. Ahora se estrenará en la hierba de Wimbledon después de haberse adaptado a la superficie tras debutar en Hurlingham el jueves y jugar otro partido más el sábado.

Djokovic jugando por su honor

El caso de Djokovic es el más complejo de todos. El serbio jugará dos partidos en Hurlingham y ya se ha dejado ver por las instalaciones del All England Tennis Club. Llega a Wimbledon como vigente campeón, pero también sin haber disputado partido alguno desde que perdiese contra Nadal en cuartos de final de Roland Garros. Sin embargo, el veto a los tenistas rusos hace que el Grand Slam londinense no reparta puntos en esta edición y por lo tanto 'Nole' caerá inevitablemente en el ranking ATP.

Y es que el 2022 no está siendo el año de Novak Djokovic precisamente. Su negativa a vacunarse contra el Covid-19 le dejó fuera del Open de Australia y además significó un revuelo mediático que no le ha favorecido en exceso. Su título en el Masters 1.000 de Roma fue la única alegría que se ha llevado en lo que va de una temporada en la que Nadal le aguó la fiesta en París y en la que ahora no sabe si podrá jugar el US Open por las restricciones sanitarias de Estados Unidos y el hecho de no poder entrar en el país a no ser que cuente con la pauta completa de la vacuna, algo que hoy por hoy no sucede.