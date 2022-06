Laporta confirma que la mudanza al Estadio Olímpico costará al Barça entre 15 y 20 millones

Joan Laporta acompañó a Jaume Collboni, Vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Barcelona, en el acto del Ayuntamiento de Barcelona para anunciar que el Barça jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic durante el tiempo que duren las reformas del Camp Nou y el Espai Barça.

"Jugaremos aquí la temporada 2023-24 mientras se realizan las obras en el Camp Nou, para las que ya tenemos la licencia", confirmó Joan Laporta. "Para el club es un honor, un orgullo y un privilegio compartir este espacio con el Estadio Olímpico y el Palau Sant Jordi", prosiguió. "Estamos en un estadio icónico de la Barcelona olímpica y una referencia de la ciudad".

Además, el presidente del Barça quiso recalcar lo sencillo que ha sido trabajar de forma conjunta con el Ayuntamiento y la ciudad. "Quiero agradecer a la ciudad de Barcelona las facilidades que nos han puesto", declaró Laporta, antes de indicar cómo se mejorará el espacio para adaptarlo a un partido del FC Barcelona.

"Se van a modernizar diversos espacios auxiliares, como por ejemplo la grada de prensa, que se va a actualizar para lo que necesita un partido del Barça, así como los vestuarios y un aparcamiento interno. Aun así como dice Jaume Collboni, las instalaciones están muy bien", comentó.

En lo que sí que habrá que hacer un trabajo exhaustivo es en todo lo referente al transporte público y accesibilidad al estadio los días de partido. "Tanto el ayuntamiento como el Barça se han comprometido a mejorar el entorno de la montaña y reforzar el transporte público con un plan de movilidad", indicó Laporta. "Reforzaremos el servicio de funicular y las salidas de autobuses, además del acceso del socio y los autobuses de las peñas".

Además el presidente del Barça explicó que se hará todo lo necesario para encontrar una forma para que el máximo número de barcelonista tengan la forma de acudir a los partidos, poniendo especial interés en los socios y abonados.

Los gastos de mejora de movilidad y acceso al Estadio Olímpico de Montjuic se llevarán a cabo de forma conjunta entre el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona, correspondiendo un 64% del desembolso al club blaugrana y un 36% al Ayuntamiento. "Calculamos que al Barça le costará entre 15 y 20 millones de euros", indicó Laporta, aclarando siempre que se trata de una estimación.

En lo puramente futbolístico, al margen de algún intento de pregunta de sobre fichajes que fue frenada por Jaume Collboni para no cambiar el foco del acto, una de las mayores puntos es el estado del césped del Estadio Olímpico, donde no se juega un partido desde 2013. "No nos preocupa. En nuestro propio estadio de fútbol cambiamos regularmente el césped. El Estadio Olímpico está perfectamente habilitado para un partido de fútbol de primer nivel. Haremos las obras de acondicionamiento que hemos dicho y estamos muy tranquilos y muy contentos con esta solución", aseguró Laporta.