Hundimiento histórico del Big Three: solo Nadal resiste ante el inminente relevo generacional

La última actualización del ranking ATP ha supuesto un varapalo importante para el Big Three. Por primera vez desde 2003, ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer estarán en el Top 3 de la clasificación dentro de unas semanas. Todo esto a pesar del triunfo del balear en Roland Garros y justo a las puertas de un Wimbledon en el que se esperan emociones fuertes gracias al cambio generacional que está sufriendo el tenis mundial.

El ranking ATP está manga por hombro este año. Las ausencias por el Covid-19 y la vacunación, siendo Djokovic el más perjudicado por esto último, así como los vetos por la guerra de Ucrania han ayudado a que el ascenso y descenso de jugadores en la lista haya sido más alocado que de costumbre.

El caso es que, después de descontar los puntos de Roland Garros 2021, nos encontramos ante una situación que choca a la vista y en la que ninguno de los miembros del Big Three está entre los tres primeros jugadores del mundo. Los nombres a tener en cuenta en la actualidad son otros: Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipas o un tal Carlos Alcaraz entre otros.

Con Wimbledon en el punto de mira, el único que no perderá puntos tras el Grand Slam londinense será Rafa Nadal. Algo que coloca al manacorí como el único integrante del Big Three que podría evitar que la ausencia en el Top 3 de 'los tres grandes' no se alargue demasiado en el tiempo.

Nadal y sus circunstancias

Teniendo en cuenta los problemas físicos que arrastra Rafa Nadal desde que pelea contra el síndrome de Müller-Weiss que sufre en su pie izquierdo, todo hace indicar que el manacorí está por encima de rankings y posiciones. Tal y como ha reconocido él mismo en multitud de entrevistas, su objetivo ahora mismo es seguir disfrutando del tenis, así que la salud está por delante de cualquier otra cosa.

Pese a todo, Nadal es el más exitoso del Big Three durante 2022, habiendo ganado los dos primeros Grand Slam del año y tomado distancias con respecto a Djokovic y Federer en los que a títulos en 'grandes' se refiere con 22 por 20 de sus perseguidores.

¿El adiós de Federer?

Federer por su parte queda prácticamente fuera de la ecuación, pues el suizo sigue retrasando su vuelta a las pistas y caerá hasta el puesto 96 del ranking. Esta semana ha perdido 28 puestos y si saliese del Top 100 sería la primera vez que sucediese esto en este siglo.

El tenista suizo cumplirá 41 años el 8 de agosto y, de momento, sólo tiene previsto participar en dos campeonatos, la Laver Cup (23 al 25 de septiembre) y en el Open 500 de Basilea (24 al 30 de octubre). Aun así, Federer ha mantenido el tipo gracias a la congelación del ranking por motivos de Covid-19, ya que desde que comenzó la pandemia sólo ha participado en cinco torneos y todos ellos en 2021.

Djokovic, de problema en problema

El caso de Novak Djokovic es el más peliagudo, por llamarlo de alguna forma. El serbio está en la tesitura más complicada de los tres. Para empezar, en Wimbledon no podrá defender los 2.000 puntos que logró la temporada pasada al proclamarse campeón. El motivo es la decisión de la ATP, la WTA y la ITF de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos del Grand Slam inglés hará que Djokovic salga del Top 5 por primera vez desde 2018. En concreto, Nole caerá hasta el séptimo u octavo lugar, dependiendo de los resultados.

Sin embargo, el drama de Djokovic no se acaba ahí, pues el serbio podría perderse el US Open al no estar vacunado contra el Covid-19, como ya le sucedió en el Open de Australia. El protocolo sanitario de Estados Unidos obliga a todos los visitantes a presentar la pauta completa de la vacuna para entrar en el país, algo que ahora mismo Nole no podría hacer. Si las medidas en la frontera no se relajan, Novak no podría ingresar en el país norteamericano y por lo tanto se quedaría sin participar en el Grand Slam neoyorquino, con la consiguiente pérdida de puntos.

En el caso de no participar en el US Open, Djokovic no podría defender los 1.200 puntos conseguidos en la edición de 2021 al caer en la final contra Daniil Medvedev. Algo que se sumaría al hecho de no poder recuperar puntos en los Masters 1.000 de Cincinnati o Canadá, pues el país norteño tampoco permite la entrada sin estar vacunado.

Cambio generacional a la vista

Con el Big Three en caída libre, o al menos en un principio de ésta, estamos ante un más que evidente relevo generacional en el tenis mundial. La 'Next Gen' ya hace tiempo que dejó de llegar pisando fuerte y se ha asentado en la élite sin intención alguna de abandonarla por las buenas.

Daniil Medvedev (26 años) ha demostrado sobradamente que es uno de los jugadores a tener en cuenta para soportar el peso del circuito sobre sus hombros. Junto a él tiene a Alexander Zverev (25 años) y Stefanos Tsitsipas (23 años) como más que portentosos escuderos dispuestos a tomar el mando. Si a esto sumamos la explosión brutal de Carlos Alcaraz (19 años), el futuro de la raqueta está en buenas manos.