Intercambio de indirectas entre Laporta y Guardiola por el fichaje de Bernardo Silva

Activadas ya las famosas palancas tras la Asamblea Extraordina del pasado jueves, el Barcelona se lanzará al mercado en busca de los fichajes solicitados por Xavi Hernández. Y uno de ellos, Bernardo Silva, fue el protagonista ayer de una intercambio de declaraciones, en persona, entre Joan Laporta y Pep Guardiola.

En la presentación de un partido benéfico entre el Barça y el Manchester City para la lucha contra la ELA, que contó con la presencia de Juan CarlosUnzué, el técnico catalán aseguró que vendrán "con toda la artillería", a lo que Laporta le contestó con ingenio: "¿Vendrá también Bernardo Silva con todos los cracks?", espetó el presidente blaugrana. "Traeremos a Bernardo Silva y diez más", dijo rápidamente Guardiola.

Tras el intercambio de bromas, disfrazadas de un toque de realidad, pues el Barcelona quiere fichar al talentoso mediapunta luso, Pep analizó más en frío la situación. "No tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. No sé lo que dirá el mercado, nuestra intención como club es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros", afirmó el de Santpedor.

"Entre dos clubes grandes como el Barça y el City siempre se habla de muchos nombres cada temporada. Aquí están Mateu Alemany y Laporta. Yo soy muy bueno en la táctica, pero de fichajes no tengo ni idea", insistió.

De entre las peticiones de Xavi, la de Bernardo Silva se antoja como la más complicada... y la más cara.El luso ha sido una pieza clave esta campaña en el Manchester City, campeón de la Premier y semifinalista de la Champions siendo un jugador clave.

La intención de los skyblues es la de quedarse con el jugador, pero en el caso de que Bernardo presione, su precio no será nada económico: entre 80 y 90 millones de euros. Habrá que ver si con las palancas es capaz elBarça de llegar a esa cantidad por el luso.