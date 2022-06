El estremecedor relato de Ana Peleteiro: revela que sufrió abusos sexuales

Ana Peleteiro está viviendo un momento dulce en su vida. Hace escasas semanas, anunció que será madre en un futuro junto a su pareja el también atleta Benjamin Compaoré. Pero no siempre fue así y ella misma lo reconoció en el programa de 'Las Uñas'.

En él, la triple saltadora española desveló uno de los peores momentos de su vida. Un mal trago que recordó al ver otro episodios del programa que presenta Sindy Takanashi y con el cual se dio cuenta de lo que había sucedido realmente.

"Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me eché a llorar. Es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual", relató durante el capítulo.

"Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. A mí me afecto un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente, en mi vida fue un choque de realidad que flipas", concretó sobre el mal trago vivido con su expareja.

🗣"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



💥Descubre la entrevista completa de @apeleteirob en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/S7fF8Rc17N — Flooxer (@flooxer) June 19, 2022

El abandono de sus padres biológicos fue otro shock para ella. "Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. En 2016 le digo a mi madre 'de qué habrá muerto mi madre, ¿por el parto?' Y me dice '¿pero qué dices? Tu madre no está muerta", expresó.

"Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana", terminó de contar.

"Enterarte de repente que tu madre te ha abandonado es más heavy con 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal", añadió la medallista olímpica.