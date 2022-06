Piqué se arriesga a otro divorcio: el ascenso del Andorra a Segunda le mete en otro lío

Gerard Piqué se encuentra en un momento muy complicado. En lo personal, su separación de Shakira está obligándole a pasar por un trance complejo que implicará ver menos a sus hijos. En lo deportivo está obligado a dar un paso adelante después de que Xavi le pidiese un punto más de esfuerzo y concentración o no contaría con él.

Ahora se le abre un nuevo frente: quejas desde Andorra. Piqué es dueño del equipo de fútbol más importante del Principado, el FC Andorra, que entre polémica y críticas de sus rivales, ha logrado el ascenso al profesionalismo tras subir a Segunda División, por lo que este debería ser un pequeño oasis entre los problemas. Nada más lejos.

El Andorra juega en el Estadio Nacional, un campo que, por sus características, hasta ahora era más que suficiente para cumplir con las exigencias de la Primera RFEF. Ahora al llegar a LaLiga, en Segunda División, tendrá que adaptarse y eso implica además que debería tener preferencia en su uso... que no es exclusivo.

El FC Andorra comparte campo con, entre otros, la selección de rugby XV del país, que han elevado el tono de las quejas porque exigen que también puedan jugar ahí. Con la llegada a Segunda y las obras que se van a emprender, el VPC Andorra (el equipo de rugby XV) tendrá que buscarse otro campo.

La Federación Andorrana de Rugby (FAR) va a elevar su queja al Gobierno del país, porque entienden que no se está respetando su posición para darle preponderancia al equipo de fútbol. "Que yo sepa, el nombre del estadio sigue siendo Estadi Nacional, no Estadi Gerard Piqué", se quejó públicamente David Farré, expresidente de la FAR y actual miembro de la junta directiva. "Sería una vergüenza para nuestro país tener un Estadio Nacional y que los partidos de selecciones tuvieran que irse fuera. Si no están contentos (el FC Andorra), que se vayan a jugar a otro sitio", dejó claro, en declaraciones recogidas por el 'El Periodic'.

El problema del ascenso y las consecuentes obras ha enfrentado al rugby directamente con Piqué. Desde la FAR no tienen ninguna intención de irse de Andorra La Vella, mientras que los políticos entienden que el peso específico del equipo de fútbol puede serles beneficioso desde el punto de vista económico y político en sus relaciones con España.

"Es hora de que el Govern se plantee promocionar el rugby y se dé cuenta de que no sólo hay fútbol y baloncesto en este país", señaló, en relación a cómo también el Morabanc Andorra les ha pasado por delante.

Este lunes habrá una reunión en la sede del Govern entre todas las partes y se intentará buscar una solución urgente.