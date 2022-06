Nadal descarta que su paternidad le vaya a afectar: "No tengo previsto que suponga ningún cambio en mi vida profesional"

Rafa Nadal habló ante la prensa este viernes para anunciar su intención de estar en el tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon. Todo ello, gracias a la mejoría vivida en su tratamiento, que le ha paliado gran partes de sus dolores en el pie.

No obstante, también hubo otro factor que fue nombrado y que le podría afectar en un futuro: su próxima paternidad. El balear confirmó que será padre tras confirmarse el embarazo de su mujer Xisca Perelló. Una cuestión en la que no quiso profundizar.

"Sí, voy a ser padre pero no acostumbro hablar de mi vida personal. El motivo es muy simple, y es que ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. Por tranquilidad y por la forma en que yo y las personas que conviven conmigo entendemos la vida, siempre desde un perfil (público) bajo", relató el tenista ganador del Open de Australia y Roland Garros esta temporada.

Pero no se quedó ahí, refrendó que ser padre por primera vez no le afectará de gran manera a su vida como profesional en el mundo del tenis, al menos de momento.

"No sé cómo me afectará porque carezco de experiencia en ello, aunque no tengo previsto que ello suponga ningún cambio en mi vida profesional", se apresuró a sentenciar Nadal, en un claro mensaje de que todavía le queda mucho por delante.

Tras casi tres años de matrimonio con su mujer, por fin verán cómo la vida les da un niño en común. Una alegría que no evitará que su padre siga peleando por seguir rindiendo al máximo en el tenis, donde ya ha demostrado que es capaz de sobreponerse a cualquier dificultad que se encuentre en el camino.