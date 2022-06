Sigue la indignación por la nueva camiseta del Atlético de Madrid: "Parece pasta de dientes"

La afición del Atlético de Madrid está que trina con la nueva camiseta de su equipo. La alusión a los meandros del río Manzanares en las rayas curvas de la elástica no han causado precisamente furor entre los seguidores rojiblancos.

Las opiniones no se han hecho esperar y el descontento es generalizado. Tanto que hasta se ha creado una plataforma para diseñar una camiseta alternativa e intentar comercializarla. Algo que no sucederá en la tienda del club, donde precisamente se fueron las cámaras de El Chiringuito para preguntar a la afición por su opinión sobre el uniforme.

Por un lado hubo quien no la vio del todo mal. "Está bien, me gusta", comentaba un seguidor. Aunque lo normal fue la desaprobación. "El concepto no me ha gustado mucho, la verdad", se quejaba un aficionado. "Cada vez es peor", aportaba otro. "Podían haber hecho mil diseños mejores", decía un tercero.

Y es que los fans colchoneros no acaban de entender que no se respetasen las líneas rectas de toda la vida, e incluso alguno hacía alusión a que hubiera quedado mejor "el escudo de verdad". Opiniones para todos los gustos, entre las que destaca un original "parece pasta de dientes" que da por finalizado el debate.