El rencor de Florentino Pérez hacia Mbappé

Acabó Florentino Pérez muy, muy tocado tras el ‘no’ de Mbappé. Conviene no olvidar que tiene ya 75 años –de una vida de no parar– y que no está acostumbrado a fracasos personales de tal envergadura. Porque no nos engañemos, la elección del jugador francés es un palo tremendo no ya para el madridismo, que al fin y al cabo ha acabado el año empachado de títulos y felicidad, sino para el presidente del Real Madrid.

Y la prueba de todo lo que le afectó es el rencor que se desprendía de sus palabras. "Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro"; "por la presión ha debido de cambiar de sueño"; "el Mbappé que iba a venir no es el que me encontré. Si es así, prefiero que se quede en el PSG", dijo. Fueron algunas de las numerosas referencias al cambio de actitud del galo, una mezcla mitad de despecho (un ‘pues ya no te quiero yo tampoco’), mitad de resentimiento. Jamás se había oído a Florentino hablar así de un jugador. Incluso recordó cuando no quiso participar en un acto de la selección gala: "Un jugador no es un cantante ni un actor de cine".

Esas palabras contrastan con el tono del resto de la entrevista en El Chiringuito. Cordial, afable, con buenas palabras hasta para enemigos deportivos como Barça y Atlético, y conciliador incluso al hablar de Ceferin o Javier Tebas, enemigos declarados. El tiempo todo lo cura, falta saber si Pérez es de los que perdona, porque la sensación es que el ‘culebrón Mbappé’ no ha dicho su última palabra.