Reniega de la etiqueta de "futbolista más sexy del mundo" para pedir un trato digno hacia las jugadoras

Ana Maria Markovic es una de las caras más conocidas del Grasshopper Club Zurich Frauen de la Superliga Femenina de Suiza y de la selección croata. La jugadora saltó a la fama mundial (y no sólo deportiva) por su aspecto físico, pero ahora ha reconocido en una entrevista para el 20Min alemán que no está cómoda con las etiquetas que se le han puesto.

"Me gustaron los artículos en los que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que soy hermosa... Pero luego aparecieron artículos en los que me describían como 'la futbolista más sexy' o 'la bomba rubia'. Eso no me gusto. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente", declaró Markovic.

La futbolista, que tiene más de 600.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram recalcó que es importante diferenciar su faceta futbolística de algunas de sus publicaciones en redes sociales, más orientadas al modelaje.

"Cuando estaba con la selección, unos 25 periodistas de repente quisieron entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces intervino la asociación de fútbol nacional para que pudiera concentrarme en el fútbol", comentó Markovic. Fue entonces cuando empezaron a publicarse artículos sobre ella con esas etiquetas que tanto detesta.

"No me gustó, en especial por mi familia. Tienes que cuidar lo que escribes, sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces", continuó la futbolista. "Después de aquello, mucha gente me escribió fingiendo ser entrenadores aunque yo sé exactamente que es lo que quieren de mí", reconoció la joven.

"Este tipo de personas nunca me han visto jugar al fútbol y sólo miran el exterior. Me parece una gran lástima. Creo que esas personas deberían averiguar más de antemano y ver qué puedo hacer en términos de fútbol", explicó. "Me dio la sensación de que otra gente solo se quería aprovechar de que era bonita para hacer dinero conmigo en las redes sociales",